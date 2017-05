Jorge Burgos califica como "desafiante" su rol en el comando de Carolina Goic

"Yo me pongo a disposición de Carolina Goic y del jefe de comando, Pablo Badenier", dijo Burgos.

El ex ministro Jorge Burgos confirmó a Cooperativa que se une este jueves a la campaña presidencial de la candidata democratacristiana, Carolina Goic, y calificó como "desafiante" la posibilidad de desempeñarse como su administrador electoral.

"Lo que ha sucedido es que la candidata Carolina Goic me ha pedido que me integre al comando, que sea su administrador electoral en esta etapa de precampaña. Yo lo he aceptado y así voy a quedar inscrito hoy día", comentó Burgos, a pocas horas de la presentación oficial del equipo.

"Estaba conversando con ella y, como también ha invitado a otras personas, me ha invitado a unirse a ese trabajo de esta candidatura, que lo encuentro muy desafiante", agregó.

En consecuencia, "yo me pongo a disposición de Carolina Goic y del jefe de comando, Pablo Badenier", dijo el ex jefe de gabinete.

El equipo de Goic será presentado en la tarde de este jueves en una actividad en el Teatro San Ginés, previo a la inscripción de la candidatura, a las 21:00 horas en el Servel.

Reticencia PPD por Guillier

En tanto, pese a que las diferencias se dieron por superadas tras un café en el Congreso el día miércoles, algunos parlamentarios del PPD mantienen públicamente su reticencia frente a la candidatura de Alejandro Guillier, quien será proclamado este fin de semana por el partido.

"Me falta mayor convencimiento para sentirme totalmente identificado con esta candidatura. Creo que falta un poco más de cercanía, un poco más de afecto, un poco más de claridad en sus planteamientos para poder estar motivado. Estoy evaluando seriamente si vale la pena estar el sábado en esa proclamación", confesó el diputado PPD Ramón Farías.

El senador Felipe Harboe y el ex timonel del partido, Jaime Quintana, son otros actores que han marcado distancia, aunque este último dijo hoy a Cooperativa que, con todo, el PPD está "convencido de que Alejandro Guillier es el mejor candidato para encabezar un proyecto de centroizquierda y ofrecerle al país una propuesta progresista".