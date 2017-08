José Antonio Kast y Alejandro Navarro inscribieron sus candidaturas presidenciales

El diputado independiente José Antonio Kast y el senador Alejandro Navarro inscribieron este viernes sus candidaturas presidenciales ante el Servicio Electoral (Servel), de cara a los comicios del 19 de noviembre.

Kast, ex militante UDI, presentó 43 mil 461 firmas ante el Servel, hasta donde llegó acompañado de su esposa, sus cuatro hijos y cerca de 100 adherentes, entre los que destacaron el diputado UDI Arturo Squella y la alcaldesa de San Bernardo, Nora Cuevas, también de la UDI.

Sobre quienes serán parte de su eventual Gobierno, apuntó que hoy en día no se necesita "al experto número uno en uno u otro tema, porque esos mismos son los que presentaron una reforma previsional que no sirve, los que hicieron el Transantiago o que no fueron capaces de construir los hospitales que prometieron".

"Yo no levanto una lista parlamentaria aparte a la de Chile Vamos, yo voy a apoyar a los candidatos que se la juegan por estos principios y con ellos y muchas de las personas que me ayudaron a generar un programa de gobierno, vamos a ser un Gobierno distinto, ciudadano, lo que hoy la gente busca", sostuvo también.

Además, adelantó que si el proyecto de aborto supera la barrera del Tribunal Constitucional, en caso de ser Presidente lo primero que hará será derogar la ley.

Respecto a las elecciones, Kast precisó que su objetivo es pasar a segunda vuelta con la carta de Chile Vamos, Sebastián Piñera, y dejar fuera a la izquierda.

Navarro prometió "cambios revolucionarios"

En tanto, el senador Alejandro Navarro, ex militante socialista y del MAS, que irá a la papeleta por el Partido País, resaltó que la suya "es una candidatura ciudadana, que tiene un claro, nítido y conocido domicilio político, la izquierda y la ciudadanía".

"Desde allí queremos construir mayorías para gobernar Chile, para hacer los cambios que se requieren, que son cambios revolucionarios, profundos, destinados a cambiarle el rostro a Chile", manifestó.

Durante este sábado harán lo propio lo senadora Carolina Goic (DC) y Marco Enríque-Ominami (PRO), pues el lunes vence el plazo final para inscribir candidaturas.