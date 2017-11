Kast: A Chile le hace daño la continuidad del Gobierno de Michelle Bachelet

El candidato presidencial independiente José Antonio Kast aseguró que su principal labor será evitar que "la izquierda" logre la Presidencia de la República, manifestando que podría votar eventualmente por Sebastián Piñera en la segunda vuelta.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el diputado ex UDI enfatizó que a Chile le hará daño una continuidad al Gobierno de Michelle Bachelet.

"Lo que tengo claro es que si yo no paso a segunda vuelta, mi primera tarea es trabajar para que no salga el candidato de la izquierda, y para mí el candidato de la izquierda que podría salir que es al que estoy tratando de alcanzar, es a Alejandro Guillier, así que voy a seguir firme en esa tarea, porque claramente a este país le hace daño la continuidad del Gobierno de Michelle Bachelet", dijo el abanderado presidencial.

"Sebastián Piñera ya está en la segunda vuelta, la duda está en quien es el segundo. Si él pasa y yo no paso, primero mi adversario sigue siendo Guillier, mi adversario no es Sebastián Piñera, lo que sí va a depender de lo que pase esta semana porque puedo llegar a votar por Piñera, pero si la gente ve que a mí me siguen cuestionando, que Piñera dice que prefiera a Mariana Aylwin que a José Antonio Kast, todas esas cosas al final van distanciando a la gente y creo que en eso ha tenido una conducta muy errática", añadió.

Además, reafirmó su propuesta de la tenencia de armas como método de defensa ante la delincuencia.

"Lo que he dicho es que el que quiera tener un arma y cumpla con los requisitos para poder tenerla, la puede tener", comentó.

El diputado enfatizó que "Sebastián Piñera y Jacqueline van Rysselberghe dijeron que esto es muy peligroso, como dice estas cosas, está fomentando el armamentismo, un periodista llegó a decir que yo proponía el porte de armas, pero no, yo hablo de la tenencia. Al día siguiente, cuando se dieron cuenta que la opinión pública venía hacia lo que yo planteaba, Sebastián Piñera reconoce que tiene un arma inscrita, que no la usaría, pero él sacaría un martillo".

"Los métodos naturales son lo mejor que puede pasar"

El candidato Kast criticó al Gobierno por sus políticas públicas en torno al VIH y reiteró su defensa a los métodos anticonceptivos naturales.

"El tema del VIH ha aumentado exponencialmente y ¿dónde están las políticas públicas de este Gobierno? este es un Gobierno progresista y se le ha disparado el tema del VIH", indicó.

"La educación sexual pasa por reconocer la dignidad de la persona, saber que somos seres sexuados, saber que tenemos pasiones", agregó el ex gremialista.

"Agradezco todo esto porque he hecho famosos los métodos naturales y mucha gente va a investigar y muchos de ellos se van a convencer de que es lo mejor que puede pasar", concluyó.