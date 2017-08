La andanada de reacciones que desató el castigo del Frente Amplio a Alberto Mayol

Desde la noche del lunes, atravesando la madrugada, la mañana y hasta la tarde de este martes feriado, los conceptos "Alberto Mayol" y "Frente Amplio" se han mantenido dentro de los temas más comentados por los tuiteros chilenos.

El castigo aplicado por el bloque de izquierda a su ex candidato presidencial, a quien acusó de "hostigar" y "amedrentar" a Natalia Castillo, una aspirante a diputada por el Distrito N°10 (el mismo en que él deseaba competir) han hecho que parlamentarios, dirigentes políticos, analistas de actualidad, artistas y ciudadanos en general se hayan volcado a la red social para compartir sus impresiones, apoyos, críticas y teorías.

Hace minutos terminó reunión en mi casa, me avisaron que la Mesa del Frente Amplio no me llevará de candidato en ningún lugar de Chile.