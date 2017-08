La duda de Tellier para la segunda vuelta: "No sabemos si tendremos el apoyo de la DC"

El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, reafirmó este sábado que buscarán los votos en la calle para la campaña de Alejandro Guillier y puso en duda cómo serán "los apoyos de la DC" en segunda vuelta.

En el pleno del Partido Comunista, que está en desarrollo durante este fin de semana en la comuna de San Miguel, Tellier sostuvo que "formalmente está superada la crisis, pero no sabemos si vamos a concordar en segunda vuelta o no para apoyar a la candidatura que salga primero de las dos, que yo creo firmemente que será la de Alejandro Guillier. No sabemos si vamos a tener el apoyo de la DC, sé que gran parte de los democratacristianos sí (lo apoyarán)", dijo.

En cuanto al inicio oficial de la campaña de Guillier, el presidente del PC afirmó que ahora corresponde salir a la calle para seguir construyendo el programa de gobierno del senador.

"La segunda etapa es salir con toda nuestra fuerza a la calle para ganar voluntades, casa a casa. También se van a hacer actos programáticos abiertos y diálogos, se va a seguir con eso porque el programa de Guillier es uno en construcción permanente, pero con la ciudadanía", afirmó.

El pleno del Partido Comunista finalizará mañana domingo y tiene como principal objetivo definir las candidaturas del PC al Congreso, donde se espera lograr 35 candidaturas parlamentarias, dos al Senado -con Carmen Hertz y Lautaro Carmona a la cabeza- y mantener la equidad de género entre los candidatos.