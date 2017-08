La dura crítica de Alejandro Guillier a los periodistas por cobertura a su campaña

El candidato presidencial de la Nueva Mayoría, Alejandro Guillier, criticó la cobertura periodística a su campaña e instó a sus colegas a seguir las pautas de las agencias internacionales como Reuters.

Luego de presentar la nueva estructura de su comando, Guillier planteó que "hice una opinión en las redes sociales hace varios días atrás, que nadie pescó y además muchos de ustedes me sacaron cuñas hablando del tema de Venezuela hace varios días atrás y que tampoco yo la vi, a lo mejor salió en alguno, pero no la vi".

"Por lo tanto no es verdad que no he tenido opinión sobre esos temas y respecto a materias de contenido no he hecho otra cosa que recorrer el país hablando: vivienda, salud, educación, previsión, relaciones internacionales, medioambiente, minería, energía, descentralización, y en los medios de comunicación no ha salido nada", sostuvo.

El senador indicó que "todo lo que se me trata de sacar son preguntas que para mí no tienen ninguna importancia, de que fulano dijo algo, que mengano le contestó, que 'no cree usted qué' y por lo tanto yo francamente me siento un poco decepcionado como periodista de la cobertura".

"Ayer me entrevistó la agencia Reuters, impecable, de un profesionalismo que es para enseñarlo en las escuelas de Periodismo en nuestro país, perdonen la franqueza", sentenció.