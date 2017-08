Las estrategias comunicacionales de los candidatos presidenciales

El analista político y ex director de la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno, Carlos Correa, comentó en Cooperativa las estrategias comunicacionales de algunos de los aspirantes a La Moneda.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Correa se refirió a las críticas de Alejandro Guillier a la cobertura de su campaña, aseverando que "él debiera tomar esto con más normalidad. Otra cosa que los medios reclaman es que él no asiste a programas políticos determinados, por ejemplo en "Tolerancia Cero" lo han invitado varias veces y él no ha ido. Creo que para ganar la elección hay que ir a todos los espacios.

Por su parte, en el caso de Carolina Goic, "buena parte de su éxito comunicacional en el tema con Rincón es porque logró que los medios construyeran una historia épica en la cual ella era la heroína y el diputado al cual defenestraron era el villano, y eso es una historia que a ella la favoreció mucho".

Correa también destacó el avance que está logrando el independiente José Antonio Kast, ya que "la reacción sorpresiva de Piñera ante el tema de Punta Peuco tiene que ver con el temor de que José Antonio Kast le robe votos de la derecha y con eso impida un triunfo en primera vuelta".

En el caso de Sebastián Piñera, "lo que ha logrado es construir la dicotomía sobre el crecimiento, es decir, conmigo en el gobierno se crece y si yo no estoy no se crece, o sea, vincular su presencia en La Moneda al crecimiento. Hay un montón de falacias en su expresión, porque no es así, pero no importa".