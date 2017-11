Las frases que dejó el último debate presidencial antes de la elección

El minuto a minuto del debate de Anatel

Los ocho candidatos presidenciales tuvieron este lunes su último debate antes de las elecciones del próximo 19 de noviembre, en un foro marcado por las temáticas de salud, educación y seguridad ciudadana.

El encuentro se extendió por tres horas y finalizó alrededor de la 01:00 de la madrugada de este martes. En el los postulantes a La Moneda protagonizaron momentos tensos, como la acusación de amenazas que hizo Marco Enríquez-Ominami de parte de un asesor de Alejandro Guillier, emplazamientos de narcotráfico y delincuencia, además de cuestionamientos a Sebastián Piñera.

Estas fueron las frases que dejó el último cara a cara previo a la primera vuelta:

Carolina Goic (Democracia Cristiana)

- Al ser consultada si es que en Chile hay delitos de carácter terrorista: "Efectivamente, la ley hoy contempla que puedan haber delitos de carácter terrorista, por supuesto. (En La Araucanía) hay delitos de carácter terrorista, por supuesto, y tenemos una Ley Antiterrorista que hay que modernizar y perfeccionar".

- Dispuesta a aplicar Ley Antiterrorista en su Gobierno: "Si fuese necesario, por supuesto".

- "Yo creo que cambiar al Fondo E significó pérdidas para muchas personas y en materia previsional tenemos que ser muy responsables en lo que estamos planteando".

Alejandro Guillier (Fuerza de Mayoría)

- Enríquez-Ominami acusó que fue amenazado de muerte por parte de un asesor del senador: "Creo que las contradicciones que ha expresado Marco esta noche revela que no está seguro de lo que está diciendo y, es más, es un eslogan de campaña, y yo haré todo lo necesario para que tengamos la unidad del sector en el momento que corresponde, que es la noche del día 19 (de noviembre), y si él quiere convocarse y venir, será muy bien recibido y, si no quiere hacerlo, no necesita inventarme crímenes, porque, además, no soy un criminal".

- Licitaciones de hospitales: "Soy partidario de las concesiones, pero cuando es un buen negocio del Estado. Según lo que he visto en Antofagasta, el costo que ha significado entregar las concesiones es muy alto y se queja el propio personal de la salud y los encargados de la salud en Antofagasta. Por lo tanto, creo que hay que revisar".

- "Aquí, cuando se habla de terrorismo, de inmediato se menciona a La Araucanía. Están estigmatizando al pueblo mapuche, me parece de una tremenda injusticia porque, además, eso le va a causar un tremendo daño a la región, porque nadie va a invertir a una región que hay terrorismo, y trate usted después de viajar llevando el apellido mapuche y vea cómo lo van a tratar en los aeropuertos internacionales o ir a estudiar o trabajar a otro país, en un momento que los pueblos originarios, que muchas organizaciones mapuche se están constituyendo en cooperativas, están exportando. Le vamos a generar un daño enorme".

Beatriz Sánchez (Frente Amplio)

- No se suma al llamado de "No+AFP" de cambiarse al Fondo E: "Lo que yo quiero es cambiar el sistema. No más AFP, un sistema de seguridad social de pensiones lo merecen todos nuestros ancianos, nuestros jubilados. Eso es lo importante".

- "Presentamos hace poco nuestra propuesta no sólo para terminar con el Crédito con Aval del Estado (CAE) y la deuda educativa, porque queremos seguir avanzando en gratuidad, sino además para condonar la deuda del CAE".

- Impuesto para los "súper ricos": "No conozco en detalle todo el patrimonio, pero me da la impresión que el candidato Sebastián Piñera (debe pagar este impuesto). Es un 2 por ciento sobre cinco millones de dólares anuales".

Marco Enríquez-Ominami (Partido Progresista)

- "Le confirmo que de no ser el elegido (en las elecciones del 19 de noviembre), estaré en la casa de la unidad esa misma noche más temprano que antes".

- "Voy subiendo 600 por ciento en seis semanas (en las encuestas). Si sigo en la lógica de las encuestas de los amigos de este señor (Piñera), soy Presidente en la primera vuelta. Como eso no es sensato, les pido su voto para que en segunda vuelta tengan un verdadero debate".

- "El Ejército de Chile, las Fuerzas Armadas, son parte de un esfuerzo enorme de reconstrucción ante cada catástrofe. Esa cantidad de recursos, también quiero, visto el dilema de a dónde mando a un joven que delinque o al Sename, prefiero mientras creamos una sociedad más igual, mientras avancemos en la senda de Bachelet con correcciones, mientras avanzamos en más igualdad, mientras rescatamos a los 34 mil jóvenes que no van al colegio, mientras hacemos esto tendré que tomar decisiones. (Los militares están capacitados) mucho más que el Sename hoy, que está completamente a la deriva en algunos de sus recintos. Sin manejo de armas y en las oficinas de reconstrucción".

Sebastián Piñera (Chile Vamos)

- Descarta despidos masivos en la administración pública: "No, ningún funcionario público y quiero recordarle que mi padre fue funcionario público durante toda su vida y, por tanto, tengo el mayor respeto por ellos, pero aquellos que están como operadores políticos, no trabajando para todos los chilenos, sino que para los caciques, para los partidos, para los padrinos, efectivamente tendrán que dejar la administración pública".

- "Es verdad lo que dice Beatriz (Sánchez). Nunca vamos a poder desterrar, derrotar para siempre la delincuencia, porque ha sido un fenómeno que ha estado siempre en todo tiempo y lugar. Pero la gran diferencia, es que algunos Gobiernos -como el nuestro- la hacen retroceder para que avance la seguridad ciudadana y las familias chilenas tengan una vida con más tranquilidad y más paz, y otros Gobiernos, como el actual, dejan que la delincuencia avance y deteriora la seguridad de las familias".

- "El estudiante (universitario) no va a pagar mientras estudia. Solamente, una vez que egrese y si tiene buenos ingresos, va a devolver parcialmente lo que el Estado le entregó. Pero quiero decirlo meridianamente claro para terminar con esta campaña del terror: No le vamos a quitar la gratuidad a ningún estudiante. Venimos a poner patines y no a quitar patines".

Alejandro Navarro (País)

- "El Timerosal tiene elementos que requieren el principio precautorio. La pregunta, para los que aquí están presentes en el foro, ¿con qué han vacunado a sus nietos? ¿Con qué han vacunado a sus sobrinos, a sus hijos? Les quiero decir que en muchas clínicas privadas la vacunación, para la gente que puede pagar, es con vacunas sin Timerosal".

- "Tenemos una larga y vieja historia con (el subsecretario del Interior, Mahmud) Aleuy en el Partido Socialista, encuentros y desencuentros. Tenía cierta consideración. Después que se fue de vacaciones y dejó en el desamparo a la Presidenta, la imagen de la Presidenta en mí decayó muchísimo. Debió haber seguido con vacaciones indefinidas. No hizo buena la vuelta. O manda la Presidenta o manda el subsecretario, son reemplazables los subsecretarios. Nadie es imprescindible".

- "Chile tiene capacidad de endeudarse en pagar la deuda histórica de los profesores. Es un derecho, un deber moral del Estado chileno".

Eduardo Artés (Unión Patriótica)

- "Si yo fuera Presidente, seguramente tendría una espalda tan poderosa que la gente saldría a la calle por millones y con eso lograríamos (realizar expropiaciones). El Parlamento tendría que obedecer la voz del pueblo. Nosotros pensamos que el pueblo mande, el pueblo movilizado, el pueblo en la calle, queremos una transformación radical".

- Situación en población La Legua: "Es muy malo criminalizar a una población. En la parroquia San Cayetano de La Legua me refugié muchas veces en tiempos de la dictadura. El tema de la droga no es ajeno a la propia introducción que hizo la dictadura de la droga a esa población. Se tiene que intervenir desde un punta de vista social, cultural, deportivo, educacional".

- "(Ricardo) Lagos y (Michelle) Bachelet no son de izquierda, por ningún motivo. Más aún, a mí me parece que la señora Bachelet, que fue colocada y regaloneada por el imperialismo norteamericano en ONU Mujer, es una representante de los intereses del imperialismo y no una representante de los intereses de los trabajadores".

José Antonio Kast (Independiente)

- Insiste en querer derogar Ley de Aborto en tres causales: "Si una persona se juega su vida en esta elección en base al aborto, que no vote por mí, porque no voy a cambiar de opinión. No cambio mis convicciones".

- Educación sexual para menores de edad: "Siempre tiene que haber educación sexual, pero la que han aplicado los últimos Gobiernos ha sido un fracaso, porque no va a la integralidad del niño. Hoy ni siquiera los profesores se atreven a usar los libros editados, por ejemplo, por Carolina Tohá (ex alcaldesa de Santiago), un libro vergonzoso que no ayuda en nada".

- Métodos anticonceptivos: "El método natural es gratis, porque usted tiene que aprender a conocer a su señora. Usted sabe que siempre es fértil, su señora no siempre es fértil, ella tiene que conocerse y eso es gratis. Lo otro es pagado y el Estado siempre tiene que tener alternativas, como los preservativos, como las pastillas anticonceptivas, disponibles para las personas que no quieren optar por el método natural".