Líderes del PPD discrepan por apoyo a Lagos o Guillier

Girardi por Guillier: "Me parece una persona seria".

Pese a que su partido ya anunció que proclamará a Ricardo Lagos como candidato presidencial, el senador Guido Girardi insistió en sus críticas al ex Mandatario y, en paralelo, destacó el liderazgo de su par presidenciable Alejandro Guillier.

"Tengo una buena opinión de Guillier, porque me parece una persona seria. Creo que es muy mala esta actitud de descalificar y ningunear a otro. Alejandro Guillier no es populista, tiene liderazgo propio y representa un castigo de la sociedad a la elite progresista por no cumplir con las expectativas", señaló el parlamentario a La Tercera.

Tras esto, subrayó en que el senador por Antofagasta "tiene interés por los tema del futuro, es honesto, íntegro. Ha demostrado un interés genuino por los temas de desarrollo del país".

"Es una persona que transmite la idea de construir comunidad. Hemos aprendido que es necesaria la capacidad de empatizar y tener cercanía, pero ahora su desafío es demostrar gobernabilidad, que es algo muy importante, y también lo aprendimos con la Presidenta Bachelet", agregó.

Por contraparte, y pese a que es el candidato de su partido, criticó liderazgo del ex Presidente Ricardo Lagos, asegurando que es "muy republicano, muy vertical, muy de arriba hacia abajo. Y es difícil que ese liderazgo sea capaz de vivir una metamorfosis y transformarse en un liderazgo más horizontal, inclusivo, empático".

"Valoro de Lagos que por lo menos hay un esfuerzo genuino de intentar construir respuestas a esa nueva ciudadanía. Creo que ha hecho un intento genuino, pero es complejo con un liderazgo tan diferenciado como el de Lagos y tan propio del siglo XX".

PPD espera que PS elija a Lagos como candidato

En medio del acuerdo entre el Partido Por la Democracia y el Partido Socialista de definir a un candidato único para competir en las primarias del 2 de julio, el presidente del PPD, Gonzalo Navarrete dijo esperar que su aliado electoral se alinee detrás del ex Presidente Lagos.

"Creo que sería una buena alternativa que el PS definiera el 21 de enero a Ricardo Lagos como candidato. No necesariamente tiene que ser el 21 de enero ni una proclamación. El PS tiene sus formas y mecanismos de resolverlo y nosotros vamos a conversar con ellos", señaló el timonel.

En este contexto, Navarrete dijo esperar que la Democracia Cristiana se una al eje político-electoral PS-PPD para llevar candidato común, lista parlamentaria única y programa de gobierno acordado.

Tras esto, señaló que si el PPD y el PS no eligen un candidato común "la DC puede considerar que dado que ni el PS ni el PPD se ponen de acuerdo, ellos acojan tener un candidato en primera vuelta".

Además subrayó en que "cuando se tienen dos candidatos del mismo espectro de convocatoria en una primaria, es más simple que quien gane casi por dispersión sea Alejandro Guillier".