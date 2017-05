Los rostros del deporte y el espectáculo que apoyan a Piñera

El precandidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, presentó este lunes su grupo de trabajo denominado "consejo ciudadano", integrado por 65 personas, donde destacan deportistas y figuras vinculadas al mundo del espectáculo.

El ex tenista Paul Capdeville es uno de los participantes más reconocidos, donde además está la ex atleta Érika Olivera y los ex futbolistas como Pablo Galdames, Leonel Herrera y Mauricio Zunino.

Kike Morandé, un reconocido miembro de la centro derecha y cercano a Renovación Nacional, es el más reconodido del mundo de la TV en apoyar a Piñera. Mauricio Correa, emblemático director del "Buenos Días a todos".

Del ámbito de la cultura, destacan Cecilia García Huidobro, el crítico de arte Justo Pastor Mellado, el pintor Gonzalo Cienfuegos, la Premio Nacional de Música 2010 Carmen Luisa Letelier, y Francisco Orrego Vicuña, Premio Nacional de Humanidades 2001.