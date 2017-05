Manuel José Ossandón: "Si me quieren bajar por secretaría, que lo digan"

El senador independiente ex RN y precandidato presidencial de Chile Vamos, Manuel José Ossandón, llamó al conglomerado a "no marearse" con las encuestas y pidió que si quieren bajar su candidatura "por secretaría", que se lo digan sin tener que "aducir cosas que no son reales".

El secretario general de Renovación Nacional, Mario Desbordes, lo acusó previamente de no cumplir su compromiso de bajarse de la carrera presidencial si en marzo no marcaba lo suficiente en las encuestas.

Ante ello, Ossandón aseguró que "siempre cumplo con mi palabra", y le respondió haciendo un llamado a que "si me quieren bajar por secretaría, que lo digan y que no lo disfracen aduciendo cosas que no son reales".

Asimismo,apuntó que "las encuestas que ellos manejan dicen que hay una diferencia (con los otros aspirante del bloque), pero en la única que ha medido primarias, Criteria Research, estamos muy cerca".

Ossandón se refiere a la encuesta Criteria Research de mayo, en la que el 33 por ciento de los electores consultados que declararon que votarían en las primarias de Chile Vamos aseguró lo haría por su candidatura. En tanto, el 56 por ciento de ellos dijo que sufragaría a favor de Sebastián Piñera, carta apoyada por RN, la UDI y el PRI.

"Mi sugerencia para Mario es que no caiga en la adicción de las encuestas porque marean, y yo que él no cantaría victoria antes de tiempo", criticó, sentenciando que "si yo fuera él, me preocuparía más de su candidato que de mí".

Desde la UDI, en tanto, pidieron a Ossandón y al otro precandidato del bloque, Felipe Kast, tener un debate con altura de miras y que cuiden el sector y el liderazgo de Piñera.