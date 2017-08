Marco Enríquez-Ominami inscribió este domingo su tercera candidatura presidencial

Marco Enríquez-Ominami inscribió este domingo de manera oficial la que será su tercera candidatura presidencial consecutiva.



La carta presidencial del Partido Progresista (PRO) llegó pasadas las 11:00 horas, junto a sus adherentes, a las oficinas del Servicio Electoral (Servel) en el centro de la capital para registrar su nueva postulación.

"Hoy es evidente de que algunas encuestas no nos favorecen a pesar de que hemos visto varias que nos dan ya el tercer lugar en varias regiones. Pero no es el punto, hoy es el día de los chilenos, a mí me preocupan ustedes, sus esperanzas, sus sueños", dijo el candidato,

Y añadió que "Quiero decirles que sé perfectamente que solo no se puede. Necesitamos mucho más allá del PRO, de los independientes, de los movimientos sociales, de los regionalistas. Se necesita también a la gente que no vota por nosotros y hoy el mensaje es para ustedes: Yo aquí estoy inscrito a pesar de que mucho quisieron que no ocurriera este día".

En la instancia señaló: "Sé que va a primar la sensatez en Alejandro, Beatriz y Carolina. Sé que ustedes no van a dejar que nos hagan pelear por los diarios. Los llamo a debatir mañana mismo a la hora que quieran".



Con esta inscripción, el PRO estará por segunda vez consecutiva presente en una carrera presidencial.