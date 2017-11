ME-O apoyará a candidato de centroizquierda en segunda vuelta: No repetiré error de 2010

El candidato presidencial del Partido Progresista, Marco Enríquez-Ominami, sostuvo en Cooperativa que entregará su apoyo a cualquier candidato de centroizquierda que pase a segunda vuelta, recordando como un "error" lo ocurrido en las elecciones de 2010 con Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

En diálogo con El Diario de Cooperativa, el abanderado del PRO aseveró que "hay un público de la Nueva Mayoría que escucha y va un mensaje para ustedes: No repetiré el error de 2009 o 2010, ya era enero. Me demoré mucho en expresar mi voto y cuando lo hice, lo hice mal".

"Además fue más grave, me autocritico más severamente, no lo nombré. Porque soy nieto de Rafael Agustín Gumucio, que peleó duramente con los Frei, soy hijo de Miguel Enríquez, que peleó con Frei Montalva y soy nieto de don Edgardo Enríquez Frodden, rector de la Universidad de Concepción que defendió la autonomía universitaria contra Frei Montalva", recordó.

El candidato aseveró que "eso no es una justificación, es una explicación. Nada justifica mi error, pero lo explico (...) tiene que ver con procesos de aprendizaje".

Apoyo a Bachelet

Enríquez-Ominami también explicó su defensa al trabajo realizado durante el Gobierno de Michelle Bachelet, planteando que "el 2005 en su campaña dijo estar en contra del matrimonio igualitario, cuando yo presenté la Ley de Aborto no me ayudó, seamos explícitos, pero ¿cómo no reconocer a una Presidenta que hoy día está por el matrimonio igualitario, legisló y sacó adelante la Ley de Aborto, pagó los costos, fue insultada por algunos pastores evangélicos?".

"¿Cómo no reconocer a una Presidenta que promovía la selección de alumnos y el 2014 terminó con la selección de alumnos? Habría que ser muy mala leche para no reconocerlo", dijo.

"Ella cambió, yo también y la voy a defender (...) creo que es una gran Presidenta y la voy a defender", manifestó.