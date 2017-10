Ministra Delpiano: Guillier representa la consolidación de las reformas

La ministra de Educación, Adriana Delpiano (PPD), afirmó que el candidato de Fuerza de Mayoría, Alejandro Guillier, es quien representa la consolidación de las reformas impulsadas por el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.

A juicio de la secretaria de Estado, el actual senador independiente "es la persona que le tocó en la vida encarnar un proyecto de cambio que va a quedar a medio camino. Los cambios son profundos y, por lo tanto, creo que Guillier con la gente que gobierne, si sale electo, (deberá) terminar las reformas y consolidar los temas de crecimiento que el país requiere y otras áreas que no han estado tan al centro de la preocupación, como el tema de las pensiones, temas que ya están en agenda".

En entrevista con El Mercurio, Delpiano aseguró: "Para mí, Guillier representa la consolidación de las reformas y continuar con una mirada de centroizquierda progresista que creo que le ha hecho bien a este país".

Respecto a los respaldos públicos de los ministros a los candidatos de la Nueva Mayoría, la ministra además manifestó que "nunca habíamos enfrentado una elección como la de ahora, en que la coalición, como tal, tiene dos candidatos. Justamente, la unidad de la coalición, donde mejor se expresa, es en el Gobierno".

"Con todos los votos que pueda aportar o la imagen que puedan tener los ministros, creo que la tarea de cuidar la coalición es más importante que lo que yo pueda hacer entre las 18:00 y las 21:00 horas, además que es difícil desocuparse a esa hora, en este ministerio. Creo que eso está bien. Distinto va a ser entre la primera y la segunda vuelta", acotó.

"En ese sentido, entre la primera y segunda vuelta, cuando haya un candidato de la coalición o candidata de la coalición, las cosas debieran expresarse distinto", finalizó.

"Un gobierno de derecha significaría retroceso"

Adriana Delpiano opinó que "un Gobierno de derecha hoy día probablemente significaría un retroceso en muchos de los cambios que se han impulsado. La ciudadanía perdió el miedo a lo que eso significaba.

"El temor hoy día -manifestó- es volver atrás en ciertas políticas sociales, que puedan verse disminuidas o que exista un desequilibrio entre política y economía. Otro equilibrio, que perjudicara o detuviera los avances en la mejora de las personas, entendiendo que el crecimiento es muy importante. Un cambio fuerte en eso sería un retroceso grave a un gobierno que ha tenido la decisión de llevar adelante reformas muy importantes que el país requería".

"Perdí mi capacidad de asombro"

Respecto a las críticas del candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, a la reforma educacional, la ministra aseguró que perdió "mi capacidad de asombro".

La ministra sostuvo que "ahora estamos en el quinto o en el sexto decil. Hace dos años era decir que la gratuidad no correspondía: se corren los cercos. Hoy es decir gratuidad hasta el quinto decil y no llegar más arriba. Pero el sexto decil es gente de sectores medios e incluso gente que vive con bastante dificultad porque es un ingreso per cápita de entre $180.000 y $200.000".

"Tienes cuatro personas en una familia, menos de 1 millón de pesos. No estamos hablando de los ricos", acotó.

"En el tema de la selección en los colegios emblemáticos, la Nueva Educación Pública fijó un margen hasta el 30 por ciento de los alumnos en los colegios que tienen determinadas características, porque emblemático es un concepto que no dice nada, no es muy claro", repasó.