Ministro de Economía: No hay cambios trascendentales en juego en esta presidencial

El ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, desdramatizó el resultado de la elección presidencial del próximo 19 de noviembre, en un contexto donde prevé que los factores externos apuntan a una recuperación de la economía nacional en 2018.

Si bien el democratacristiano dijo que el país no será mejor "gane quién gane, porque hay algunas diferencias no menores entre los candidatos, (...) sin duda quienes tienen las principales chances no van a hacer cambiar la tendencia positiva que tiene la economía chilena", sostuvo en entrevista con La Tercera.

El titular afirmó que no le extraña que los candidatos opositores critiquen al Gobierno, "sin embargo, no conozco ninguna gran reforma que planee (la carta de Chile Vamos, Sebastián) Piñera respecto del sistema económico, así que si llegara a ganar, Chile va a continuar siendo una economía de mercado abierta al exterior, con políticas macroeconómicas estables", indicó.

"Es posible que haya cambios de énfasis" si es que el ex Mandatario eventualmente regresa a La Moneda, dijo, "pero desde el punto de vista de un inversionista no hay mayores cambios. No hay cambios trascendentales en juego en la elección presidencial. Eso es muy bueno", subrayó.

Rodríguez -que ha transparentado su apoyo a la carta de la falange, senadora Carolina Goic- apuntó a que entre los dos aspirantes más fuertes en los sondeos, Piñera y el senador Alejandro Guillier, abanderado de Fuerza de Mayoría, "hay diferencias, matices, pero desde el punto de vista de las grandes políticas, no vienen cambios estructurales". Además, aseguró que la competidora del Frente Amplio, Beatríz Sánchez, tiene "pocas posibilidades" de ganar.

Acerca de la última Encuesta CEP, el militante DC expresó al rotativo que encuentra "rarísimo" y "bastante insólito que después de varias semanas de campaña, (Goic) aparezca con un porcentaje de conocimiento menor al de antes", subrayando que en este sentido, en el caso de la senadora y el candidato independiente, diputado José Antonio Kast, el estudio "tiene errores evidentes".