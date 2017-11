Naciones Unidas alerta sobre "severa caída de la participación electoral" en Chile

La cientista política Marcela Ríos, coordinadora del área de gobernabilidad democrática del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Chile, alertó sobre la "severa caída de la participación electoral" en nuestro país.

En conversación con Cooperativa, a menos de dos semanas de las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales del 19 de noviembre, Ríos dio detalles de la campaña "Ahora Vota", impulsada por el PNUD y organizaciones de la sociedad civil, a la luz del informe "Diagnóstico sobre la participación electoral en Chile" (ver archivo adjunto), del cual fue la investigadora responsable.

"Una de las cosas que muestra el estudio es la tendencia a la baja en la participación electoral, que, si bien se agudiza cuando cambiamos al voto voluntario, venía de antes. Como recordarán, con el sistema anterior la gente –sobre todo los jóvenes- no se estaba inscribiendo, por lo que ya había una brecha importante antes del cambio. Se esperaba que éste (el voto voluntario) permitiera frenar la caída de la participación, pero eso no ocurrió. Por el contrario, se agudizó", comentó Marcela Ríos.

La experta resaltó que "con esta tendencia no estamos en el promedio, en el estándar de otras democracias", ni siquiera de América Latina, donde ha estado aumentando la participación en los últimos 15 años".

"A nivel mundial, de hecho, somos uno de los cuatro países donde más ha caído la participación electoral en el mundo. Es una situación severa", subrayó la académica en El Diario de Cooperativa.

Los que menos votan

Ríos destacó que el problema se agrava al constatar que "las personas que no están votando no están distribuidas homogéneamente: no son todos los sectores los que votan menos, sino que esto está fuertemente concentrado entre los jóvenes, entre las personas que viven en las ciudades más grandes (...) y, además, las personas de los hogares más pobres dentro de esas grandes ciudades".

Lo anterior, sostuvo, provoca "un deterioro de la legitimidad" de las autoridades electas y, por otro lado, "un problema respecto de la representatividad", pues "si no votan todos por igual, son algunos los que toman las decisiones, algunos los que eligen a los representantes".

Frente a este escenario, "a nosotros nos parece que hay que hacer una inversión muy fuerte y sostenida en formación ciudadana, porque claramente tenemos ahí un problema: los jóvenes de 18 y 19 años son los que menos están votando (...) Además, hay que invertir en campañas de información no sólo poco antes de las elecciones, sino que todos los años, de manera sistemática", concluyó.