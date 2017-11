Navarro propone "expropiación y trueque" con forestales en La Araucanía

El candidato presidencial del Partido País, Alejandro Navarro, propuso en Cooperativa una serie de medidas para alcanzar una "paz firme y duradera en la Región de La Araucanía", donde, sin desconocer la existencia de hechos de violencia, negó que éstos tengan carácter "terrorista".

"Yo he condenado el crimen deleznable de la familia Luchsinger. Es un delito grave, un asesinato que debe ser perseguido y condenado. No hemos tenido un doble discurso en torno a perseguir la violencia", aseguró Navarro de visita a los estudios de Cooperativa.

El senador por la circunscripción Biobío Costa afirmó que "es un error calificar la situación de La Araucanía como terrorismo", porque en la zona "no hay terrorismo".

"Terrorismo significa una organización planificada. Por eso la 'Operación Huracán' fue un fracaso que arrasó con la credibilidad de la Fiscalía, y quiero decir que son demasiados los peñi, lamngen, werkenes, machi que están uno, dos, tres años presos y luego son dejados en libertad, porque no hay pruebas", criticó, recordando que ahora mismo, en el caso iglesias, "el lonko Trancal y los hermanos Trangol están hace un año y medio presos y todavía no hay juicio".

"Comisión de Esclarecimiento Histórico" y reparación a víctimas

En opinión del legislador, "el tema de fondo que hay que enfrentar (en la zona) es la usurpación de tierras" al pueblo mapuche: "El problema no es el robo de madera, es el robo, la usurpación de tierras", sostuvo.

"Si soy Presidente de Chile, en mi Gobierno enfrentaremos este tema con las forestales: (lo haremos) con expropiación a precio justo, con compensación y con trueque", dijo Alejandro Navarro.

"El Estado es dueño del 48 por ciento del territorio nacional (y podemos) hacer un trueque (con las empresas): las forestales tienen negocios en el norte, en el sur, y podemos hacer un trueque, de manera de devolver las tierras (a los mapuche) y comenzar un camino de paz firme y duradera en La Araucanía", argumentó.

Navarro agregó que, dentro de su programa, incluye la creación de "una 'Comisión de Esclarecimiento Histórico' para el pueblo mapuche y los no mapuche, (porque) hay víctimas de los dos lados en esta situación que tiene que cambiar, y para eso hay que devolver tierras, llevar paz".

"Esta 'Comisión de Esclarecimiento Histórico' tiene que reparar, tiene que indemnizar a los mapuche que han sido violentados y a los no mapuche que han sido violentados: agricultores, propietarios, dueños de camiones, que han sido víctimas de esta violencia", sostuvo.

El candidato señaló, además, que en La Araucanía han fracasado las instituciones a cargo de la seguridad y de la Justicia: "Se han equivocado los fiscales" y "Carabineros se ha convertido en guardia privado de las forestales" con un costo de "cerca de 6.000 millones de pesos al año", afirmó.

Apoyo en segunda vuelta

El senador –a quien las encuestas CEP y Cadem le dan una intención de sólo 0,5 por ciento de los votos - advirtió también que cualquier eventual apoyo suyo en segunda vuelta "pasa por terminar con las AFP: no más AFP".

"Ése es un compromiso que a Alejandro Guillier todavía no se lo escucho (...) Se lo he dicho incluso a Marco (Enríquez-Ominami), que le da duro a Guillier, pero aún no firma un compromiso para terminar con las AFP. Ésa es una condición", dijo.

En todo caso, aclaró que sigue "trabajando para pasar a segunda vuelta" y que su apoyo ha venido "creciendo como la espuma"