Ossandón anima a Guillier para la recolección de firmas

El senador Manuel José Ossandón (independiente, ex RN) le deseo éxito a Alejandro Guillier en el proceso de recolección de firmas que decidió decidió emprender para llegar como independiente a la primera vuelta presidencial, luego de que la DC resolviera no participar en la primaria de la Nueva Mayoría y optara por llevar la postulación de Carolina Goic directamente a noviembre.

Ossandón le envió al senador por Antofagasta sus buenos deseos a través de Twitter, junto con la imagen de un documento que acredita que logró reunir cerca de 40 mil firmas de apoyo a su nominación.

"No es fácil, pero tampo imposible. Mire @senadorguillier. Este mi trabajo de tres meses. No espero menos de usted.Éxito", manifestó el ex alcalde de Puente Alto, quien competirá con Felipe Kast y Sebastián Piñera en la primera de Chile Vamos.

"Sueño con un Chile donde un independiente como usted o como yo pueda ser Presidente de la República", dijo Guillier, quien tiene el respaldo del PS, el PR y, prontamente, del PC, pero descartó inscribirse en uno de esos partidos para asegurar su candidatura.

No es fácil, pero tampoco imposible. Mire @senadorguillier. Este es mi trabajo de tres meses. No espero menos de usted. Éxito pic.twitter.com/bBY5EBA9JU — Manuel José Ossandón (@mjossandon) 2 de mayo de 2017

Agradezco tus buenos deseos @mjossandon. Seguiremos recorriendo Chile. En cuanto a las primarias de Chile Vamos esperamos se de una sorpresa https://t.co/T31OwyybTO — Alejandro Guillier (@SenadorGuillier) 2 de mayo de 2017