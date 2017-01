Ossandón aseguró que "Bancard puede dañar a Piñera como Caval afectó a Bachelet"

El senador y precandidato Manuel José Ossandón (RN) aseguró que las acusaciones sobre Sebastián Piñera por la compra de acciones de una pesquera peruana por parte de su empresa Bancard puede dañarlo tanto como Caval afectó a la Presidenta Michelle Bachelet.

Para Ossandón, "lo que más le puede influir a él es darse cuenta de que puede perder, y ahí se va a bajar". En esa línea, agregó a La Tercera, "Bancard puede dañar a Piñera como el caso Caval afectó a Bachelet. En ambos casos, nunca vamos a saber si sabían de los negocios de sus hijos".

"Claramente, este tipo de casos afectan la política chilena. Piñera va a tener que aclarar muy bien esto porque una persona que quiere ser Presidente tiene que pasar la prueba de la blancura", afirmó el parlamentario.

Ossandón fue tajante en declarar que el caso que involucra a Piñera "es muy grave, si fuera verdad" y que ambos -Bancard y Caval- "son graves porque en el fondo muestra esa relación perversa entre los dineros, los negocios y la política. Yo creo que deben ir por carriles separados".

"Chile Vamos es una organización que se hizo para Piñera"

Dichos que llegan tras los resultados de la última encuesta realizada por el Centro de Estudios Públicos (CEP), donde si bien Piñera obtuvo un 20 por ciento sobre los dos puntos de Ossandón, los dos compartieron el cuarto lugar con 34 puntos de evaluación positiva, sumado al 37 por ciento de rechazo del ex Presidente versus el 29 por ciento del el ex alcalde de Puente Alto.

Sobre los resultados, declaró "soy el mejor valorado de Chile Vamos, cosa que no estaba en mis planes. Pero sí, soy objetivo: yo estoy compitiendo con tres personas que están desplegadas, yo no. Y no lo voy a hacer hasta marzo o abril".

Además, fue crítico en la postura favorable de gran parte del bloque para que el ex Presidente se respostule, diciendo que "Chile Vamos es una organización que se hizo para Piñera y creo que se está cometiendo un error político histórico. Esto se está haciendo para una sola persona que, además, tiene altas probabilidades de perder. 'De atrás pica el indio'. Soy un candidato emergente, pero les voy a ganar".

"Chile no resiste dos gobiernos seguidos de dos ex presidentes", afirmó Ossandón, indicando que la gente pide incrementar la confianza y "no quiere la continuidad".

"La experiencia ha demostrado que las segundas partes nunca son buenas. Chiste repetido sale podrido", subrayó.

Finalmente, Ossandón se mostró seguro en que irá las primarias de la derecha y "si no hacen primarias, voy a tener que ir a primera vuelta",, pero "como en Chile Vamos creen que Piñera gana lejos, les conviene hacerlas".