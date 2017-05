Ossandón compromete apoyo a Piñera si pierde en primarias: "Es el mal menor"

El senador independiente ex RN y precandidato presidencial de Chile Vamos, Manuel José Ossandón, anunció que comprometerá su apoyo a Sebastián Piñera si es que pierde en las primarias del bloque del 2 de julio.

En conversación con El Mercurio, el parlamentario expresó que apoyará al ex Mandatario porque "a pesar de todos los problemas que tiene, el proyecto que está planteando el ex Presidente Piñera es mucho mejor que el que presenta (Alejandro) Guillier", candidato PR-PS-PC-PPD.

"O sea, el mal menor, para mí, es Piñera", recalcó.

Eso sí, sostuvo que habrá algunas iniciativas que no apoyará: "El ex Presidente planteó que está de acuerdo con la adopción de parejas del mismo sexo. Eso no lo voy a apoyar, porque va en contra de mis convicciones personales".

Incluso, sostuvo que "por ningún motivo" trabajará con Piñera si llega a la Presidencia y que menos lo invitaría a un eventual Gobierno suyo.

Ossandón añadió que Piñera y él representan "dos derechas distintas. Una que ha funcionado con un capitalismo salvaje, otra que cree que el capitalismo tiene que ser más humano. Una que cree que la educación es un bien de consumo, otra que cree que es un derecho y que el Estado tiene el deber de hacerlo".

Además, indicó que la centroderecha quiere "elegir, en vez de un Presidente, un ministro de Hacienda que mande y que les asegure mantener el statu quo económico".