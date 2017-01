Ossandón: Cuando despliegue mi campaña, mediré realmente si me va bien o mal

"Mi candidatura no pasa por si Carlos Larraín me apoya o no me apoya, ese es un dato de la causa", comentó.

El senador y precandidato presidencial Manuel José Ossandón (ex RN) comentó las declaraciones que entregó el senador de Renovación Nacional, Andrés Allamand, respecto a que "es legítimo que haya otros postulantes en la centroderecha, como son el senador Ossandón y Felipe Kast".

El parlamentario, que cuenta con las firmas para competir como independiente y llegar directo a la papeleta, optó por la primaria en Chile Vamos y reconoció que si bien está atrás en votos tras los resultados en las encuestas, insistió que aún no está en campaña.

"Si hay buena evaluación y no hay intención de voto, sirve poco. Estamos en política. Cuando yo despliegue mi campaña, ahí es donde tengo que ver y medir realmente si me va bien o mal", recalcó Ossandón.

Sostuvo que "como tengo pocos recursos, esos recursos los voy a concentrar en los meses de campaña real".

Consultado respecto a si aún cuenta con el respaldo del vicepresidente de RN, Carlos Larraín, respondió que "no sé, pero mi candidatura no pasa por si él me apoya o no me apoya, ese es un dato de la causa".

Cabe recordar que el ex Presidente Sebastián Piñera obtuvo un 20 por ciento en la última encuesta realizada por el Centro de Estudios Públicos (CEP), mientras que Ossandón, su competidor más cercano de la oposición, solo alcanzó los dos puntos.

Otro que competirá en la interna de la derecha es el diputado de Evópoli, Felipe Kast, quien por ahora de aboca a los "casa a casa" y a diseñar un programa de Gobierno, mientras que el timonel de su partido, Jorge Saint Jean, apuntó que sería bueno iniciar el debate de ideas.