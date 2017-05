Ossandón dice que la derecha prepara "el debate menos democrático" post dictadura

El senador Manuel José Ossandón denunció que las primarias de Chile Vamos serán "las menos democráticas" desde el término de la dictadura.

El candidato independiente de la coordinación de los encuentros, cuya primera reunión se efectuó fue excluido en la víspera junto a los ejecutivos de CNN Chile, Televisión Nacional y Canal 13, entre otros.

Además, el ex alcalde de Puente Alto rechaza que el formato no permita la realización de preguntas entre los candidatos.

"Los debates serios son con controversia, con emplazamientos, con ideas; si no es como un romance televisivo: un coloquio en las cámaras. Para eso mejor nos vamos al Bar Nacional, nos comemos un crudo y hablamos de la vida, del amor, de la comida", ironizó.

"El debate, como está planteado, es atípico. Creo que es el menos democrático desde que volvimos a tener elecciones en Chile", resumió el abanderado.

PRI niega poca transparencia

Sus palabras fue desestimadas por Eduardo Salas, secretario general del PRI, tienda que, junto a la UDI y Renovación Nacional, apoya a Sebastián Piñera.

"Él (Ossandón) busca polémica donde no la hay, y esas expresiones que emite son porque, al parecer, no conoció bien lo que era no tener democracia", dijo Salas, ex militante DC.

"Él no entiende, no sabe hacer la diferencia entre una dictadura y una democracia. Esta propuesta, efectivamente, no considera dentro del debate preguntas entre los candidatos, pero eso no tiene nada que ver con un afán –como él señala- antidemocrático o poco transparente", sostuvo el abogado.

¿Puede bajarse?

El senador Ossandón viene planteando casi a diario críticas a sus contendores y a los partidos que los respaldan. Desde éstos se ha cuestionado su tono e incluso se ha especulado con la posibilidad de suspender los debates. Con todo, su hermana, Ximena Ossandón, candidata a diputada por RN en La Florida, descarta que esté pensando en retirarse de la competencia.

"Teniendo mil alternativas como para decir: 'Me voy, no salgo', no lo ha hecho. Él ha sido bien gallo y siempre ha cumplido su palabra. Va a llegar hasta el final, a pesar de todos los obstáculos que le vayan poniendo", aseguró "Nona" Ossandón.

A este mismo respecto el experto electoral Mauricio Morales dice que "a Manuel José Ossandón ya se le pasó la posibilidad de competir directamente en la primera vuelta, porque, en términos legales, él ya está inscrito para participar de la elección primaria de Chile Vamos".

En dicho sentido, "si bien en el Chile Vamos a lo mejor no están muy contentos con la postura de Ossandón, la que podría llegar a tener en los debates, ya lo aceptaron como parte del pacto y, por lo tanto, eso no tiene vuelta atrás", indica Morales

El sociólogo Alberto Mayol se reunió hoy con el presidente del Consejo Nacional de Televisión. (Foto: CNTV)

Mayol pide pluralismo y equidad en televisión

Desde la vereda del Frente Amplio, el precandidato Alberto Mayol se reunió hoy con el presidente del Consejo Nacional de Televisión, Óscar Reyes, para abogar por el resguardo del pluralismo político en los debates presidenciales y la equidad en la cobertura periodística en los noticiarios.

Ya confirmada la aceptación, por el Servel, de las primarias del Frente Amplio, este bloque tendrá siete minutos y medio en la franja electoral que comenzará el miércoles 14 de junio y finalizará el 29 de junio bajo la coordinación del CNTV.