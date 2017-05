Ossandón donará su dieta parlamentaria y emplaza a Kast y Piñera a hacer lo mismo

El precandidato presidencial de Chile Vamos Manuel José Ossandón renunció a su dieta parlamentaria e invitó al diputado Felipe Kast (Evópoli) y al ex Presidente Sebastián Piñera a sumarse a la iniciativa y donar su sueldo durante la campaña.

"El Palacio de Gobierno es para gobernar, no para especular. El Palacio es para solucionar los problemas de Chile. Dicho eso, yo he tomado la decisión de renunciar a mi sueldo como senador, que es bastante bueno", afirmó durante el lanzamiento oficial de su candidatura.

Tras esto, emplazó a sus aliados "tanto el diputado (Felipe) Kast que recibe un sueldo parlamentario, como el ex Presidente (Sebastián Piñera) que recibe un sueldo de por vida en su condición de ex Mandatario, me sigan en esta idea genuina".

Además criticó el video que realizó Kast para el Día Internacional de la Mujer, señalando que "no me disfrazo para presentarme como una persona que no soy, no me disfrazo de nada, ni mujer, ni de nada, no necesito disfrazarme para defender lo que creo, lo hago con la cara y mirando a los ojos".

"No uso un traje a la medida, nunca me he vestido distinto para defender una causa ni he dicho lo que no soy. Voy para adelante defendiendo mis principios y mis convicciones", afirmó.

Por su parte, el diputado RN Leopoldo Pérez se refirió al anuncio de Ossandón de donar su sueldo y declaró que "es una decisión que él había tomado si es que era candidato, porque él lo explicó, los parlamentarios recibimos un sueldo de todos los chilenos y como en todo trabajo, si uno no va al trabajo, no tiene por qué recibir".