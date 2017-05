Ossandón: "Mis niños son niños, por lo tanto, no tienen ninguna fortuna"

El senador Manuel José Ossandón volvió a criticar mordazmente a Sebastián Piñera luego de que éste difundiera una minuta en la que informaba haber declarado ante el Servel, junto a su esposa, Cecilia Morel, un patrimonio conjunto de alrededor de 800 millones de dólares.

Tras varios días de polémica en torno a la cuantía real del patrimonio del ex Mandatario -él mismo dijo que la cifra es "subestimada por la metodología aplicada" por el Servicio Electoral-, Ossandón comentó que hay que ver "si la gente le cree o no le cree" a Piñera.

También aludió ácidamente al reportaje publicado el lunes por Ciper donde se reveló la existencia de una nueva sociedad de Piñera en Islas Vírgenes y que hasta sus nietos pequeños figuran como accionistas en empresas familiares.

"Mis niños son niños, por lo tanto, no tienen ninguna fortuna; para nada, y mi señora tampoco", dijo el candidato independiente.

Sobre la nueva comparecencia de Piñera también se pronunció Alejandro Guillier, que defendió la necesidad de la transparencia "por un tema de bien público y no por una animosidad, como, a veces, él (el ex Jefe de Estado) parece verlo".

"Aquí nadie lo está cuestionando en lo personal. Lo que se está diciendo es que las reglas del juego tienen que respetarse y que estamos con otros estándares muy superiores al pasado y que se tienen que cumplir", dijo Guillier, candidato del PR, el PS, el PC y el PPD.

El "no" a la comisión investigadora

Anoche se conoció además que Piñera declinó la invitación para asistir a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre el caso Bancard. La decisión la comentó hoy el presidente de la instancia, el DC Fuad Chahín.

"A mí me parece que una cosa es que se puedan haber cometido o no delitos, cuestión que -yo diría- no le corresponde a nuestra comisión investigar, y otra cosa es si se cumplió o no el principio de probidad", señaló Chahín.

Esto último "dice relación con actuar correctamente, con abstenerse cuando existen conflictos de interés, y eso, a mi juicio, todavía no está totalmente despejado en la comisión investigadora. Por eso era muy útil la declaración del ex Presidente", argumentó el parlamentario falangista.