Parisi evalúa nueva candidatura: "Tenemos que ganarle al bipartidismo"

El economista y ex candidato presidencial Franco Parisi evaluará la posibilidad de emprender una nueva candidatura por La Moneda tras reunirse este martes con dirigentes del partido Democracia Regional Patagónica (DRP), quienes le solicitaron formalmente que compita.

"Agradezco su ofrecimiento de poder encabezar una candidatura presidencial que en este momento está extremadamente líquido, no está por nadie ganado y hay mucho que hacer y mucho que avanzar", expresó Parisi, asegurando que "lo voy a analizar con mi familia, pensando lo mejor para Chile y los chilenos, Chile tiene que cambiar", como consignó Emol.

El cuarto lugar de la primera vuelta de las presidenciales de 2013 sostuvo que "tenemos que ganarle al bipartidismo, que ya se demostró que se ha vendido al poder económico y quien ha pagado sus costos son todos y cada uno de los chilenos, Chile empezó a cambiar, hay algunos que quieren quedarse en el pasado".

Parisi recalcó que la elección "está extremadamente líquida, no tengo duda que una candidatura con base regional, que no se haya vendido al sistema de la élite, pueda resultar ganadora frente a las alternativas que están liderando en las encuestas".

"Uno cuando quiere ser Presidente lo quiere ser de por vida", añadió reconociendo que ante la psobilidad de competir con los ex Mandatarios Ricardo Lagos y Sebastián Piñera, "he soñado con un debate con los ex Presidentes, que cosa más linda, pero sueños son sueños".

Al interior del DRP fundado por los senadores Antonio Horvath y Carlos Bianchi, creen que otra opción para Parisi sería levantar una postulación al Senado por la Región de Aysén, señaló Emol, mientras el ex candidato ayudará al partido a conformarse como tal en el norte, pues sólo están presentes en Los Lagos, Aysén y Magallanes.