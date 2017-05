Partido Radical: A Guillier se le ha pedido más que a cualquier otro candidato

El presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco, se refirió a las críticas y exigencias que se le han pedido a Alejandro Guillier, proclamado por el PR, PS, PC Y PPD, asegurando que "se le pide más que a cualquier otro candidato".

En conversación con El Diario de Cooperativa, el timonel radical señaló que "cualquier observador medianamente objetivo se dará cuenta que ha habido -hacia Alejandro Guillier- siempre una actitud de pedirle más de lo que realmente se le pide a cualquier candidato".

Tras esto, recordó que en seis meses "se le ha calificado de demagogo, populista", se le ha cuestionado su liderazgo, y se le ha exigido presentar "ideas, programas, o sea, siempre a él se le pide más que a todo el resto".

Sin embargo, aseguró que "Alejandro Guillier no tiene que mirar ni para el Frente Amplio, ni la izquierda, ni lo que está ocurriendo en la vereda de la centroderecha o de Carolina Goic, tiene que mirar a la centroizquierda, tiene que mirar al mundo independiente, al electorado que históricamente ha votado por nosotros y que puede estar desencantado porque no hemos hecho las cosas suficientemente bien, porque no hemos sido claro en nuestros mensajes y nosotros tenemos que apelar a ese mundo".

Velasco además comentó la remoción del cónsul general de Chile en Mendoza, Juan Pino Vásquez, debido a publicaciones en Twitter que dejan ver su apoyo al senador Alejandro Guillier.

Al respecto, indicó que "los funcionarios de Gobierno tienen que dedicarse a cumplir la labor de Gobierno que es lo que la Presidenta Bachelet ha instruido (...). Tiene derecho a tener una opción, pero no pueden ocupar el cargo para hacer campaña", puntualizó.