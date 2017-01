Partido Radical proclamará este sábado a Guillier como su candidato presidencial

El Partido Radical proclamará este sábado al senador Alejandro Guillier como su candidato presidencial, en un acto al que están invitados los presidentes de todos los partidos de la Nueva Mayoría.

Desde el radicalismo reconocen que es probable que los líderes de los partidos no participen en el evento en el Parque O'Higgins, debido a que no existe una postura uniforme dentro de la coalición.

Sin embargo, parlamentarios del PS y del PPD han confirmado su asistencia al evento, como los socialistas Daniel Melo y Leonardo Soto.

"Estoy dispuesto a concurrir al acto de proclamación de Alejandro Guillier el sábado en el Parque O'Higgins, toda vez que creo necesario que todos los militantes de partido de la Nueva Mayoría debiéramos incentivar el espíritu y la fraternidad de coalición", dijo Soto.

"Más allá de los candidatos particulares, creo fundamental que la Nueva Mayoría como coalición tenga un candidato único en julio", añadió.

Desde el PPD, Tucapel Jiménez acompañará a Guillier, al igual que el ex militante de la colectividad, Pepe Auth.

Jiménez aseveró que está "apoyando a Alejandro públicamente hace bastante tiempo, no es una cosa de ahora y hasta el día de hoy no he tenido ningún problema, así que espero no tenerlo. Yo creo que hay libertades, yo apoyo a quien siento que puede ser lo mejor para el país y hasta el día de hoy, además, el partido PPD no ha proclamado a nadie".

"Se dice que se va a proclamar a Ricardo Lagos, pero yo espero que en un partido donde hay más de un candidato exista un proceso democrático", dijo.

Mientras tanto, integrantes del PC también llegarán hasta el lugar para participar en su tradicional "Fiesta de los Abrazos", como recordó el timonel Guillermo Teillier.

"Como nosotros vamos a estar en la Fiesta de los Abrazos al lado, a lo mejor algunos van a estar, pero no hay ningún problema, el que quiera estar que esté (...) Los corazones en este caso son individuales, pero la determinación la vamos a tomar de manera colectiva", planteó.

Lagos descarta presiones

Por su parte, el ex Presidente Ricardo Lagos destacó que existe libertad de acción para participar en el acto y descartó que existan presiones, respondiendo a la senadora Isabel Allende.

"Yo estoy tratando de hacer las cosas como a mí me parecen. No presiono a nadie, no ha salido de mi voz nada en ese sentido", dijo.

En relación a Guillier, comentó que "nada de esas cosas me pueden involucrar personalmente. Los partidos no han tomado definiciones partidarias y en consecuencia todos son libres de dar su opinión".