Piñera respondió a Ossandón por debates: Chile Vamos no discrimina ni censura a nadie

Piñera aseguró que el bloque opositor no discrimina ni censura a nadie.

El ex Presidente Sebastián Piñera respondió al senador ex RN, Manuel José Ossandón, quien acusó al comando del empresario de vetar a algunos canales de televisión respecto a la realización de debates entre los postulantes de Chile Vamos, descartando esta censura.

El senador independiente por Santiago Oriente sostuvo que el comando del ex gobernante vetó a TVN, Chilevisión y CNN Chile, lo que fue desestimado por Piñera.

"Nosotros siempre hemos estado dispuestos a participar de los debates y me alegro enormemente que Chile Vamos tomó la decisión de tener un debate en que vamos a invitar a todos los medios de comunicación de Chile y a todos los periodistas que quieran participar porque Chile Vamos no discrimina ni censura a nadie", dijo el ex jefe de Estado.

"Ese debate lo vamos a tener y espero que el debate sea de ideas, de futuro, proyectos, que le haga bien al alma de Chile y no sirva para que algunos sigan en una campaña que no conduce a ninguna parte", añadió.

El otrora Mandatario realizó la primera reunión de consejo político de su precandidatura a La Moneda donde se tocaron temas programáticos de cara a la elección presidencial, algunos que ya habían sido mencionados en un documento presentado la semana pasada con los lineamientos del programa de campaña.

Entre estos están una nueva reforma tributaria, el fin del Transantiago y el reemplazo del CAE por un nuevo sistema de financiamiento.

Respecto a los debates en la coalición opositora, aún no hay detalles de ellos, aunque se conoce que está confirmado uno que se realizará en el mes de junio donde se verán las caras Piñera, Ossandón y Felipe Kast.