Piñera: "Una elección no es una competencia de billeteras"

"Nuestra ley no permite al Banco del Estado hacer préstamos a los parlamentarios", dijo Piñera.

El ex Presidente y candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, afirmó que "una elección no es una competencia de billeteras, luego que el abanderado del PR, PS, PPD, PC, MAS e IC, Alejandro Guillier, se quejara que los bancos le bloquearon la posibilidad de acceder a créditos.

El comando de Guillier se acercó a tres entidades bancarias y la respuesta a la solicitud de 1.000 millones de pesos fue negativa. De hecho, BancoEstado ratificó que la entidad no prestará dineros para campañas políticas a ningún candidato que sea parlamentario en ejercicio.

Piñera manifestó que "hay una situación legal. Usted sabe que nuestra ley no permite al Banco del Estado hacer préstamos a los parlamentarios, pero eso no significa que no tengan acceso a recursos".

"Tienen acceso a los recursos que las personas, los adherentes, entregan y tienen acceso también a una devolución que el Estado le hace a todos los candidatos en función de los votos que obtengan. Pero lo importante: Una elección no es una competencia de billeteras, una elección es una competencia de ideas", dijo ex el Mandatario.

Guillier no tardó en responder a Piñera, asegurando a través de su cuenta de Twitter que "efectivamente Sebastián Piñera, elecciones no son competencia de billeteras, pero fácil decirlo cuando cuentas con 200 millones para empezar", haciendo referencia al millonario aporte que el ex Mandatario se hizo a él mismo.

Efectivamente @sebastianpinera elecciones no son competencia de billeteras, pero fácil decirlo cuando cuentas con 200 millones para empezar pic.twitter.com/9qfnjVHzny — Alejandro Guillier (@guillier) 24 de agosto de 2017

El parlamentario volvió a quejarse de la situación, señalando que "nadie esperaba que la banca comercial decidiera, a través de sus directorios, que no va a aportar crédito. Está negando crédito que siempre se había otorgado".

"Si no tienes crédito, alguna élite en Chile muy pequeña, los demás estamos en problema", añadió Guillier.

Comando Guillier: "Tendremos que tener mucha creatividad"

Además, desde que se inscribió el pasado 4 de agosto, el senador no ha recibido tampoco de personas naturales, según consta en el registro del Servicio Electoral (Servel).

Mientras que el generalísimo de Guillier, Osvaldo Correa, indicó que este tema lo analizan por estos días y que un grupo de abogados estudia las alternativas legales para levantar financiamiento.

"Desconocemos los argumentos por los cuales se nos ha rechazado hasta el minuto. Lo concreto es que vamos a tener que generar una campaña austera, vamos a tener que tener mucha creatividad, vamos a tener que coordinar bien los esfuerzos, particularmente con la gente que voluntariamente quiere sumarse a este esfuerzo de aportar al financiamiento de la campaña, pero además eso queremos hacerlo en un marco de orden", sostuvo.

Correa añadió que "hemos dispuesto un equipo de abogados que en este minuto está trabajando precisamente para poder generar los mecanismos e indicar qué se puede hacer, qué no se puede hacer".