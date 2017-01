Presidente PPD por apoyos a Guillier: No somos la inquisición, no expulsaremos a nadie

Este sábado el PPD proclamará a Ricardo Lagos como su precandidato presidencial, pese a lo que muestran las encuestas, con un apoyo estancado según diversas encuestas en torno al 5 por ciento.

El presidente del PPD, Gonzalo Navarrete, dijo que aún cuando la directiva no es la inquisición, espera que todos los militantes respeten el acuerdo del consejo nacional de respaldar a Lagos, considerando que varios militantes acudieron a la proclamación de Alejandro Guillier.

"Vamos a tomar un acuerdo político programático y esperamos que todo el mundo respalde ese programa. No estamos en la época de inquisición, no vamos a expulsar ni hacer nada en ese sentido con personas que piden que tenga legítimamente otra opinión, pero vamos a tratar de convencer a la mayoría de que lo que se está haciendo es una contribución democrática en la medida que haya más de un candidato en la primaria", dijo Navarrete.

Allende contraria a la "libertad de acción"

Al interior del PS la situación está dividida, pues mientras unos están con Guillier, otros están con Lagos y otros con José Miguel Insulza y Fernando Atria.

De allí que se instaló el debate respecto a la posibilidad de decretar libertad de acción, aunque la presidenta de la tienda, Isabel Allende, dijo no creer en este camino, mientras que los diputados guilleristas como Daniel Melo afirman que no se trata de imponer medidas disciplinarias.

"Cuando el PS en su momento lo resuelva, por supuesto lo esperable es que la gente se alineé. (Una eventual libertad de acción) considero que no es una fórmula adecuada porque me parece que una dirección debe hacer lo máximo posible por conducir el proceso para que sea compartido, si no unánime y mayoritariamente y se pueda resolver. No me parece que la libertad de acción sea el mecanismo", dijo la presidenta del PS.

Mientras, el diputado socialista Daniel Melo, quien apoya a Guillier, dijo que "este no es un tema que se vaya a solucionar por la vía disciplinaria, sino más bien es un tema político que en su momento me imagino que el partido tendrá que tomar algunas definiciones, pero lo importante es preservar la amistad cívica al interior del partido, una buena convivencia".

A su vez, el candidato radical Alejandro Guillier sigue buscando respaldos, ya que en la víspera se reunió con los comunistas y este martes almorzará con los diputados socialistas.

El senador manifestó que lo importante es que cada cual pueda votar libremente en las primarias.

"La Nueva Mayoría ya tiene cultura de coalición, hemos practicado la fraternidad y la transversalidad en todos los ámbitos, por lo tanto no es ningún drama, lo importante es que definamos primarias, que esas primarias lleguen todos los partidos con candidatos perfectamente lícitos, pero que sean abiertas, que no empiece el control disciplinario sobre la militancia, que se les dé plena libertad y que se elija dentro del abanico de candidatos que se presentan", aseveró.

Chile Vamos debate en torno a Piñera

Tras participar por primera vez en la reunión política de Chile Vamos, la nueva presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, sostuvo que su partido quiere ser el corazón del próximo Gobierno y que el apoyo al ex Presidente Sebastián Piñera no es incondicional.

"A mí, en lo personal, me habría acomodado muchísimo más que la decisión fuera antes, pero es una decisión que depende de él, no de nosotros, por lo tanto, las cifras se van a ir estrechando. A medida que vaya pasando el tiempo siempre se van a ir estrechando, porque la competencia entre nosotros y la izquierda va a ser muy difícil".

En tanto, su par del PRI, Alejandra Bravo, afirmó que "cada partido tendrá que ver cómo apoya al (ex) Presidente (Piñera). Nosotros ya lo dijimos desde el PRI, él es nuestro candidato presidencial y cada partido tiene sus procesos y la decisión, no le quepa ninguna duda, que va a estar siempre pensada en el mayor bien, que es Chile".