Ramón Farías: "A Guillier lo siento lejano, falta cariño, cercanía"

"No logro entender cómo el senador la semana pasada viene a una de las comunas de mi distrito y no me avisa y no le avisa a mi partido", dijo Farías.

El diputado PPD Ramón Farías reconoció en Cooperativa que mantiene sus resquemores frente a la candidatura presidencial del senador Alejandro Guillier, que este sábado es asumida de manera oficial por su partido en la reunión de su consejo nacional, que se efectúa en el Círculo Español.

"(A Guillier) yo lo siento lejano, siento que falta afecto; ese afecto, la unión que uno adquiere con los candidatos para salir con todo a trabajar, porque no es fácil trabajar en la calle -con cualquier candidato-, porque siempre hay críticas muy jodidas, muy complejas que hay que saber responder", dijo Farías a El Diario de Cooperativa.

"Cuando uno tiene afecto, tiene cercanía, ha sabido conversar, el candidato lo ha llamado a uno, hemos conversado por teléfono o nos hemos tomado un café, se van creando estas buenas complicidades que permiten que una candidatura vaya creciendo y aunando más fuerzas, porque, al final, lo que tiene que hacer el senador Guillier es aunar fuerzas entre lo que él llama 'los ciudadanos' y los partidos políticos que lo están apoyando", reflexionó.

"Eso es lo que él tiene que tomar en cuenta. Yo no logro entender cómo el senador la semana pasada viene a una de las comunas de mi distrito y no me avisa y no le avisa a mi partido, y (en la actividad) no hay nadie de mi partido (...) Eso es falta de cariño... Por algo a mí la gente me respaldó en las votaciones, por algo doblé, por algo tuve la primera mayoría. Somos uno de los 11 distritos en Chile que doblamos a la derecha –yo con primera votación, siempre he sido primera votación- y eso no es menor. Sin embargo, no se (me) invita", reclamó.

"Ésas son las cosas que no se entienden, porque, de una u otra manera, uno también arrastra, tiene votos, conversa con la gente para poder crear, finalmente, esta mística que tenemos que crear en torno a la candidatura", indicó el parlamentario por el Distrito Nº 25, que incluye a las comunas de La Granja, Macul y San Joaquín.

No "mirar sobre el hombro" a los partidos

De cara a la reunión del consejo nacional del PPD, Farías señaló que espera "escuchar un poco más las propuestas, saber más profundamente lo que él (Guillier) está opinando respecto a los partidos políticos y la militancia, porque, finalmente, son los militantes los que hacen la campaña: los que están en la calle, en las ferias, caminando, haciendo los puerta a puerta son de los partidos".

"Yo creo que un candidato presidencial tiene el deber, la obligación de cambiar nuestro estilo de ver la política, que está tremendamente desprestigiada, pero mirando hacia el lado o por encima del hombro eso no se consigue (...) Sin partidos políticos, sin política, sin buenos políticos tenemos dictadura, y yo no quiero dictadura", advirtió Farías.

"Yo creo que lo que falta –insisto- es mayor cercanía. Entiendo que el martes va a haber una reunión en el Congreso con la bancada (de diputados PPD), y parece que ahí podría haber un acercamiento del senador", finalizó el parlamentario.