Sebastián Piñera: No sé si va a haber segunda vuelta

Pese a su afirmación el ex Presidente dijo saber que no debe caer en triunfalismos.

Sebastián Piñera, candidato presidencial de Chile Vamos, dijo hoy estar preparado para enfrentar diferentes escenarios en la carrera hacia La Moneda y añadió que no sabe "si va a haber segunda vuelta".

El ex Mandatario volvió a arremeter contra el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, luego de que éste criticara la propuesta previsional de su campaña al afirmar que se cumpliría lo prometido solo dentro de 45 años. A esto Piñera respondió que no sabía si el secretario de Estado actuaba como tal o como operador político, lo que generó una reacción del Gobierno.

Este viernes el postulante de oposición arremetió nuevamente: "El ministro de Hacienda se equivocó y por eso hoy día le he enviado personalmente al ministro Rodrigo Valdés nuestra propuesta, porque creo que él o no la leyó o actuó no respetando la verdad".

Tras ello se refirió a la competencia por La Moneda, escenario en el que afirmó que "estamos preparados a nuestros adversarios, a todos ellos. Yo no sé quién va a estar en la segunda vuelta y si es que va a haber segunda vuelta, aunque sé que no es bueno entrar en triunfalismos".