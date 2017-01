Sebastián Piñera: Ricardo Lagos está estancado en las encuestas, me sorprende

El ex Presidente Sebastián Piñera señaló como un dato de "realidad" que Ricardo Lagos Escobar se encuentra "estancado" en su intento por volver a La Moneda y que el más probable candidato de la Nueva Mayoría en diciembre será el senador independiente Alejandro Guillier, quien ayer proclamado por el Partido Radical.

"El Presidente Lagos está estancado en las encuestas, eso es una realidad. A muchos nos sorprende. Algunos piensan que es porque no está sintonizando bien con los nuevos tiempos", dijo Piñera en una entrevista que hoy publica La Tercera, donde reiteró la idea que planteó hace un año de que una elección entre ambos sería, metafóricamente hablando, como "un clásico" futbolero.

"Una competencia entre dos ex presidentes creo que no ha ocurrido nunca antes en Chile. Desde ese punto de vista habría sido un clásico", señaló el ex Jefe de Estado, asegurando que siente "aprecio y respeto" tanto por Lagos como por Guillier.

"Guillier aparece más competitivo"

Piñera analizó en extenso el crecimiento del senador por Antofagasta, que lleva dos encuestas CEP seguidas como el político mejor evaluado de Chile y parece consolidarse como la opción presidencial más competitiva del oficialismo, tanto en opinión de parte de la Nueva Mayoría como de Chile Vamos.

"Las encuestas muestran que Guillier aparece más como un candidato competitivo (...) Hace tres meses me habría sorprendido, pero hoy día es lo que están mostrando sistemáticamente muchas encuestas y estudios de opinión", dijo Piñera, que ve "una posibilidad alta" de tener que enfrentarse con él si decide repostular a La Moneda.

"El Presidente Lagos también tiene posibilidades, pero menores", contrastó.

Piñera criticó que Guillier desee "proyectar y profundizar las mismas reformas (de Michelle Bachelet) que han generado tan malos resultados". (Foto: Agencia UNO)

"Para ser un buen Presidente se requiere liderazgo, firmeza, ¿cierto?, ideas, equipos... Para llegar a ser Presidente, se requiere popularidad. Yo conozco muchos buenos candidatos que terminaron siendo muy malos presidentes", advirtió luego, recordando que Guillier "ha dicho que va a proyectar y profundizar las mismas reformas (de Michelle Bachelet) que han generado tan malos resultados".

"Nunca he eludido una competencia"

En la entrevista con La Tercera Piñera también reiteró que la decisión sobre su eventual candidatura la tomará en dos meses más: "Entre marzo y julio, en que son las primarias, hay cinco meses. Es más que suficiente. Y entre julio y noviembre hay otros cinco meses, y por tanto, creo que extender las campañas en forma excesiva es abusar y aburrir a los ciudadanos", sostuvo.

Consultado por si la eventualidad de perder podría desmotivarlo, respondió: "No, fíjese que yo nunca he eludido una competencia. En mi vida he enfrentado muchos desafíos, y si los hubiera eludido por la posibilidad de perder no habría enfrentado ninguno".