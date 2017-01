Senador Guillier desestimó participar en consulta interna del PS

El candidato presidencial del Partido Radical, senador Alejandro Guillier, coquetea con el PS, pero se hace de rogar, pues este martes se reunió con la Juventud Socialista para conversar de forma distendida.

Pero al ser preguntado por su disposición para participar de la consulta que definirá al candidato presidencial del PS, marcó distancia.

"Como independiente no puedo estar participando de las competencias internas y haciendo campaña. Naturalmente respeto las decisiones de los partidos políticos, ellos definirán quienes quieren consultar a sus bases y respetaré la decisión que ellos tomen", manifestó Guillier.

"Cuando uno está en campaña lo que uno quiere es apoyo, pero eso ya es una decisión de los socialistas y ellos sabrán como hacen su convocatoria y yo la voy a respetar", añadió.

Esto se da luego que el presidente del PR, Ernesto Velasco, manifestara sus reparos a que su candidato se sume a esta primaria, asegurando que ya fue proclamado y que debe concentrarse en la elección primaria legal del próximo 2 de julio.

PR: Guillier ya fue proclamado

Esto fue ratificado por el secretario general radical, Osvaldo Correa, quien dijo que "gustosos vamos a recibir el apoyo de cualquier partido a la candidatura del senador Alejandro Guillier".

"Ahora, de que él vaya a participar en una instancia de orden interno de otro partido, eso es un tema bien complejo, porque el senador ya fue proclamado por el Partido Radical, por lo tanto hoy día más que participar de una instancia de orden interno y partidista, más bien la preocupación y el énfasis está en desplegarse ante la ciudadanía", añadió Correa.

Insulza presentó propuesta programática

En tanto, José Miguel Insulza presentó su propuesta programática, el cual establece entre algunos de sus puntos el matrimonio entre parejas homosexuales con adopción de hijos, una pensión básica igual que el sueldo mínimo y la derogación de la ley reservada del cobre.

El ex agente ante La Haya fue consultado por los requisitos que se establecerán para los participantes de la consulta interna del PS y rechazó de plano la idea de algunos de establecer entre estos los niveles de apoyo que muestran las encuestas.

"¿Vamos a elegir al candidato del partido por encuestas? Yo no creo que eso vuele para ninguna parte, no creo que los militantes del partido lo acepten. Yo no estoy preocupado, lo que tiene que hacer la comisión política es determinar la forma y procedimientos a través de los cuales se va a realizar la votación", indicó Insulza.

"El compañero o compañera socialista que se quiera inscribir tendrá que reunir algún requisito, que será la firma de algunos militantes supongo, algunos miembros del comité central, pero no la encuesta del CEP", añadió el otrora ministro.

En el PS están elaborando el reglamento de la consulta ciudadana, el cual será presentado el lunes ante la comisión política del partido.

El secretario general socialista, Pablo Velozo, encargado del reglamento de la consulta, reconoció que el nivel de apoyo en los sondeos ha sido planteado por algunos dirigentes como parte de los requisitos.

"No sé la forma que van a tomar esos requisitos, pero me imagino que tiene que ver con adhesión dentro del partido para así asegurar que estas son candidaturas que cuentan con adhesión. Hay otros que consideran que esos requisitos debieran consistir en la adhesión de las encuestas", indicó.

Agregó que "a mí me parece que si se pone ese requisito es complejo, porque sabemos que varios candidatos no marcan mucho en las encuestas".