Senador Harboe: No me siento convocado por la campaña de Guillier en primera vuelta

El senador del PPD Felipe Harboe manifestó su distancia del abanderado de su partido y la Fuerza de la Mayoría, Alejandro Guillier, criticando además al comando del senador por Antofagasta.

El parlamentario, quien apoyaba a Ricardo Lagos antes de que éste declinara su candidatura, cree además que será difícil que Guillier pueda articular su campaña ante una eventual segunda vuelta si es que quiere llegar al voto de centro y de la izquierda.

"No me siento convocado por esta campaña en primera vuelta, ni en la participación programática. Hay un equipo que busca basar la campaña en la popularidad del candidato y su imagen de no político. Es un error", dijo Harboe en entrevista con La Segunda.

"La gente exige, o debiera exigir, que sus candidatos tengan una impronta muy relevante de contenido. En eso no lo han hecho bien. Han ido de más a menos. La izquierda está pagando el costo de decisiones de presidentes de partidos de nominar un candidato por popularidad y no necesariamente por contenido o visión social", añadió.

No obstante, admitió que la segunda vuelta, en caso de existir, es distinta a la primera, ya que manifestó que se debe defender las políticas públicas impulsadas por la Presidenta Bachelet.

"No me he sentido convocado por esta campaña. Ni siquiera he tenido espacio para plantear algunas propuestas en los temas a los que he estado dedicado. En la segunda es distinto: hay un objetivo mayor de evitar un retroceso en políticas públicas del gobierno de la Presidenta Bachelet. Pero en primera vuelta no estoy participando en esta campaña", recalcó.

Además, el senador del PPD cuestionó la falta de un programa definitivo, pues considera que es necesario para salir a buscar apoyos en la segunda vuelta.

"Hay propuestas bien interesantes, como avanzar en el régimen semipresidencial, en la descentralización. Pero falta mucho. Hay una propuesta de crear otro Ministerio Público, paralelo, ¿de dónde la sacó? Todavía falta. Un programa definitivo se va a mostrar después de la primera vuelta. Si quiere contar con el mundo DC, socialdemócrata y de izquierda, tendrá que incorporar propuestas de uno y otro", sostuvo el legislador.

Críticas a la "convención constitucional"

Eso sí, Harboe se mostró crítico con la propuesta de una "convención constitucional" para modificar la Carta Magna, la cual se realice por medio de una asamblea constituyente.

"En un régimen democrático, la institución llamada a hacer las modificaciones constitucionales es el Parlamento. No entendería que un candidato presidencial apoye una lista parlamentaria, pero que les diga a esos candidatos que no van a poder participar de esta decisión. No voy a respaldar una propuesta de asamblea constituyente que reemplace las funciones del Parlamento", aseguró.

"El programa dice que 'cualquiera sea el mecanismo por el cual el Congreso decida realizar la convención constitucional', por ejemplo 'una asamblea constituyente, un Congreso electo para esa finalidad o una convención de parlamentarios delegados que impulsará que el fruto de esa deliberación sea refrendado por el pueblo'. Con eso, con el plebiscito, estoy de acuerdo. Ahora, él dice que 'en nuestra opinión' debe ser mediante asamblea constituyente. Esa no es mi opinión, y uno tiene que plantearlo antes para que después no me digan que él planteó esto y que yo lo apoyé", concluyó.