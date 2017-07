Senador PS confirma que se pensó en "resucitar" la candidatura de Ricardo Lagos

Quinteros señaló que ni siquiera le planteó la idea al ex Mandatario, porque él "jamás iba a aceptar un chanchullo así".

El senador socialista Rabindranath Quinteros confirmó que, al interior de la Nueva Mayoría, hubo sectores que plantearon y se movilizaron en torno a la idea de "resucitar" la candidatura presidencial de Ricardo Lagos cuando Alejandro Guillier comenzó a bajar en las encuestas.

"Efectivamente, cuando Guillier sufre una baja en las encuestas hubo gente que estuvo en eso", dijo Quinteros a El Mercurio, ratificando la veracidad de algunos rumores y de comentarios realizados durante las últimas semanas por analistas políticos respecto al escenario presidencial complejo en el oficialismo.

"A mí me llamaron -considerando que yo había apoyado fuertemente a Lagos y había conversado con él incluso antes de que se tirara a la piscina- y me plantearon que por qué no juntábamos a un grupo de gente para pedirle que aceptara ser nuevamente candidato", explicó Quinteros.

Frente a ello "la respuesta que dimos, con gente como el senador Carlos Montes, fue que era una locura, que era un falta de respeto hacia Lagos, hacia el PS, y también una falta de respeto a Guillier. Por eso se cortaron todas las conversaciones", afirmó el senador.

"Chanchullo"

Consultado por quiénes se lo pidieron, el parlamentario indicó que la solicitud provino "no sólo del mundo político", sino también de "personas que lamentaban la decisión" de Lagos de bajarse, tras el apoyo del PS a Guillier.

"Les dije que ya habíamos hecho todos los esfuerzos, que habíamos advertido lo que podía suceder... mala suerte y ahora cada uno asume su responsabilidad, que no me prestaría para eso", fue su respuesta.

Interrogado por si llegó a comentarle la idea al ex Presidente, reconoció: "No me atreví".

"Conozco la personalidad de Ricardo Lagos y jamás iba a aceptar un chanchullo así. Él es muy consecuente (...) y jamás se prestaría para una aventura así", dijo el senador Quinteros.