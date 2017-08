Tomás Jocelyn-Holt no logró conseguir las firmas necesarias para candidatura presidencial

"No me anima ocupar cargos sino persuadir un pueblo del desafío que tenemos como generación", escribió.

El ex candidato presidencial Tomás Jocelyn-Holt anunció este martes que no consiguió las firmas necesarias para una nueva postulación a La Moneda, aunque sostuvo que seguirá en la búsqueda de una opción presidencial para 2022.

A través de su cuenta de Twitter, Jocelyn-Holt escribió que "a seis días de la inscripción final de candidaturas debo decir que no tuvimos las firmas suficientes a tiempo para el cierre. Agradezco a quienes firmaron".

"Si bien no alcanzamos a esta elección, continuaremos recolectando firmas para dar expresión a 'el otro Chile' sino hoy, en la elección del 2022", explicó.

"Chile anhela una solución a su deterioro democrático y lamento decir que la oferta actual no expresa ese deseo ni lo escucha de buena fe. Chile tiene un problema político y económico", sentenció.

El abogado precisó que "entrar al Congreso no es solución. Cobija a procesados y quienes no infunden ni el respeto, ni credibilidad para dar el liderazgo necesario".

"Nunca he sido un mirón y creo en la política como testimonio. No me anima ocupar cargos sino persuadir un pueblo del desafío que tenemos como generación", dijo Jocelyn-Holt.