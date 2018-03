Rincón al Gobierno por Nueva Constitución: "Entrar pegando un combo no es la mejor manera"

La postura de Chadwick no se condice con el llamado a "construir unidad y acuerdos" de Piñera.

La senadora de la DC Ximena Rincón criticó la decisión del Gobierno de Sebastián Piñera de detener el avance del proyecto de Nueva Constitución ingresado la semana pasada al Congreso -a sólo días de su término- por la Administración de Michelle Bachelet.

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, dijo la mañana de este jueves en el foro Icare que el Ejecutivo quiere "hacer modificaciones o reformas a la Constitución, que pueden ser necesarias para perfeccionarla, pero dentro de un ambiente de acuerdos y de unidad, y no de proyectos de última hora y con mucho de improvisación".

Rincón lamentó la postura del nuevo Ejecutivo y consideró que no es conveniente si lo que se busca es -como se ha planteado en los discursos- buscar la unidad de país.

"Si el llamado del Gobierno es a construir unidad y a construir grandes acuerdos y ha puesto cinco temas, creo que el entrar pegando un combo no es la mejor manera", dijo la ex ministra del Trabajo.

"Me voy a enfocar en los ejes que ha puesto el Gobierno y ver cómo los va desarrollando", acotó Rincón.

Pizarro amenaza con "convocar a las fuerzas vivas"

Mientras, su correligionario, el senador Jorge Pizarro, manifestó molestia por la decisión del Gobierno y aseguró que, desde el partido, intentarán continuar con la discusión.

"Hubo un proceso de diálogo ciudadano que se llevó adelante y no veo por qué no continuarlo. De hecho, las reformas constitucionales pueden ser patrocinadas por los senadores", comentó el ex timonel DC.

"Si el ministro del Interior nos notifica que ellos no están dispuestos a establecer este diálogo, tendremos una diferencia y lo que haremos es convocar por nuestra parte a las fuerzas vivas del país para avanzar hacia la discusión de la Nueva Constitución", dijo.

"Ése es un compromiso que sigue vigente y, desde nuestra perspectiva, independiente de lo que haga el Gobierno, nosotros vamos a trabajar en esa línea", añadió Pizarro.

Velasco: "La derecha muestra su verdadero rostro"

En la misma línea, el presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco, pidió al Ejecutivo rectificar la decisión de no perseverar en la discusión de la nueva Constitución.

"La derecha nos muestra su verdadero rostro. No hay voluntad para que Chile tenga un debate constitucional y que tengamos una democracia con instituciones modernas con reglas del juego claras y haya una nueva relación entre el Estado y la ciudadanía y nos hagamos cargo de esa tremenda crisis de desconfianza que hay en instituciones fundamentales de la nación", comentó.

Vallejo: Vamos a insistir en nuestra agenda

La diputada Camila Vallejo (PC) señaló que este anuncio no la sorprendió, ya que la derecha no quiere modificar la Carta Magna. No obstante, sostuvo que su partido continuará empujando este debate.

"Todos podemos estar de acuerdo con la paz mundial, pero otra cosa es ver la letra chica. En la campaña se expresaron las posiciones políticas y la posición política de la derecha chilena fue siempre no cambiar la Constitución política. Nosotros vamos a insistir con nuestros proyectos, con nuestra agenda", dijo la ex líder estudiantil.