Mario Desbordes: "La Brigada Ramona Parra tiene, al parecer, un par de muertes a su haber"

El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, apoyó en Cooperativa a la diputada Camila Flores, quien a inicios de esta desató una polémica al afirmar que la Brigada Ramona Parra había matado gente.

"La Brigada Ramona Parra sí tiene un historial complejo y sí tiene, al parecer, un par de muertes a su haber; al menos una", dijo Desbordes este jueves a El Diario de Cooperativa.

Hace dos días, en medio de la polémica y las críticas de "tanto experto" a Camila Flores, Desbordes había compartido en Twitter -"para debate"- información donde "el propio Mir señala que la Brigada Ramona Parra y el PC asesinaron a uno de sus militantes".

Para debate supongo, tanto experto que critica a ⁦@Cami_FloresO⁩ y es el propio Mir que señala que la Brigada Ramona Parra y el PC asesinaron a uno de sus militantes. Que me dicen ? Desmienten esto ? pic.twitter.com/oYRc2mxbA7 — Mario Desbordes (@desbordes) 16 de octubre de 2018

Esta versión alude a Arnoldo Ríos Maldonado, estudiante de periodismo de la Universidad de Concepción y miembro del MIR, quien murió en diciembre de 1970.

"El compañero 'Rodrigo Silva', ése era su nombre entre nosotros, perdió la vida en una lucha fratricida entre fuerzas de la Izquierda, a manos de militantes de una organización de la Izquierda. Ese fue el resultado de años y meses de una política sustentada por un grupo de la Izquierda plagado de sectarismos y que predicó como virtud la división de la Izquierda, politica que todos y Ríos también, combatimos", dijo en el funeral de Ríos Miguel Enríquez, el secretario general del MIR.

Evitar "un infierno" en el Congreso

En su conversación con Cooperativa Mario Desbordes explicó, en este contexto, por qué varió su posición respecto a la reacción de la diputada comunista Carmen Hertz, quien anunció acciones legales contra Flores debido a sus alusiones.

"Desde ese punto de vista (la mención a la Brigada Ramona Parra), la querella no me parecía, (pero) no sabía que Camila había aludido directamente a Carmen Hertz, y por eso ayer hablé personalmente con la diputada (...) Antes, temprano, lo hablé con el diputado Teillier", contó.

"Yo creo que hay que tratar de ayudar y que este tipo de cosas no escalen, porque, si no, en el Congreso va haber un infierno, no se va a poder trabajar", advirtió.

"Camila Flores representa un pensar y un sentir"

Desbordes comentó que le ha "pedido (a Camila Flores) que sea precisa" en sus declaraciones, pero afirmó que éstas han sido desvirtuadas por medios de comunicación.

"Ella ha sido categórica siempre en que condena las violaciones a los derechos humanos, lo repite una y otra vez y, sin embargo (...) medios serios dicen que la diputada justifica las violaciones a los derechos humanos", criticó.

"Quizás a ustedes no les gustará el tono (de ella). Está bien, es legítimo, (pero) la diputada representa el pensar y el sentir de un sector de la población chilena, guste o no guste", subrayó.

"Querellas cruzadas"

"Lo que a mí no me parece es cómo se extrema el discurso, el debate, cómo vamos llevando esto a la pelea personal. Eso a mí me parece muy mal. La diputada Carmen Hertz está en las antípodas mías, pero yo la respeto y creo que debemos tener un debate en el nivel que corresponde. Ella, ahora, de vuelta, le dice a Camila que es neofascista, que avala violaciones a los derechos humanos y ella (Flores) también se quiere querellar contra la diputada (Hertz)", contó.

"La verdad es que yo quiero evitar querellas cruzadas y, ojalá, (poner) un parelé para que esto no escale, y mantener un debate en un tono que esté acorde a lo que la gente espera de nosotros, los parlamentarios", sentenció.