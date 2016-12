Presidente de RN destacó disposición de militantes para participar en comité programático

El presidente de Renovación Nacional, Cristián Monckeberg, valoró la disposición de los integrantes del partido a participar en el comité programático de cara a la carrera presidencial.

Monckeberg precisó que el equipo tiene 45 días de plazo para entregar una propuesta, que incluya temas como inmigración, pensiones, violencia en La Araucanía, entre otros.

El único integrante confirmado de esta instancia es el senador Alberto Espina, quien será el encargado de liderar el comité.

"Me parece muy bien que lo diga y que lo digan todos lo que quieran decirlo, no creo que sea polémica que alguno diga que quiere estar, que no quiere estar, bienvenido sea", dijo.

"Aquí lo que hemos hecho era pedirle al senador Espina que conforme un equipo, que creo que ya se está conformando, lo que me parece muy bien y si va a estar presente el senador Allamand o va a estar presente el vicepresidente Carlos Larraín, yo los aplaudo, bienvenido sea y van a haber otros miembros también", sostuvo el parlamentario.

"Son un aporte, son vicepresidentes, han sido presidentes del partido, han sido otros candidatos presidenciales y por lo tanto tienen mucho que aportar y que bueno que así sea", destacó Monckeberg.