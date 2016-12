Renovación Nacional mantiene vigente opción de proclamar a un independiente para primarias

Quienes concitan mayor apoyo dentro de RN son el ex Presidente Sebastián Piñera y los senadores Manuel José Ossandón, Francisco Chahuán y Alberto Espina.

El secretario general de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, explicó que es el consejo general quien decidirá a que precandidato presidencial apoyará e insistió en que no se descarta que respalde a un independiente o un militante propio.

Desbordes aclaró que el consejo general será el encargado de decidir a quién respaldarán para competir en las primarias presidenciales de Chile Vamos entre el ex Presidente Sebastián Piñera y el senador Manuel José Ossandón (ambos independientes), y los parlamentarios Francisco Chahuán y Alberto Espina (militantes).

"El consejo general va a decidir por uno o por más candidatos y yo lo que tengo la tranquilidad es que quien sea el ganador de la primaria de Chile Vamos es la persona que tiene la mejor opción de ser Presidente o Presidenta de Chile", dijo el secretario general de RN.

"Nosotros no hemos planteado solamente un militante, desde el día uno estamos planteando la alternativa del independiente. Ninguno de ellos se aleja de lo que es el sentir de Renovación Nacional. A mí no me complicaría".

En el instructivo de Renovación Nacional se indica que la opción presidencial del partido puede ser militante o independiente, por lo que los candidatos esperarán para concitar algún tipo de apoyo y ver que resolverá el consejo general.