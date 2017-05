Salfate confirmó asesoría a Parisi: Le di información que ayudó a tomar decisiones

El rostro de La Red aseguró que no apoya a ningún candidato.

Juan Andrés Salfate confirmó que asesoró en un par de oportunidades a Franco Parisi durante su campaña presidencial de 2013.

Esto, luego que Parisi comentara en una entrevista que una de sus fuentes de información política era Salfate. "A Juan Andrés lo conozco, es un tipo muy interesante y no tengo por qué no creerle", señaló.

Consultado por Emol, el rostro de La Red confirmó las declaracones del candidato asegurando que conversaron durante un par de oportunidades. "Le di información que fue de ayuda para tomar algunas decisiones y precauciones".

"Desde siempre he tenido acceso a cierta información que se mueve al interior de la política, y parte de esa información tiene que ver con la manera en que se manejan ciertas estrategias para campañas opositoras al Gobierno de momento, o ideas que puedan amenazar ciertos ideales", aseveró.

Además indicó que ahora no tiene un candidato, ya que "la política ha cambiado bastante (...) Nunca he apoyado a ninguna campaña política, con esto me refiero a gestionar estrategias de comunicación o tomas de decisiones en la imagen publicitaria y comunicacional".