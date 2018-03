Andrés Zaldívar fue elegido presidente del Consejo de Asignaciones

El ex senador Andrés Zaldívar (DC) fue elegido presidente del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias (CRAP), organismo encargado de fijar el monto y los criterios de uso de los fondos públicos destinados al Congreso.

Según publicó La Tercera, Zaldívar estará a cargo del consejo por los próximos seis años, tras contar con el apoyo unánime de los integrantes de la instancia.

Los otros integrantes del consejo son el ex consejero del Banco Central Enrique Marshall, el ex decano de Derecho de la Universidad Católica, Arturo Irarrázabal, y el ex ministro de Defensa, José Antonio Gómez.

El Consejo deberá buscar un reemplazante para el ex diputado Alfonso Vargas (RN), quien había sido designado, pero asumirá el cargo de subsecretario de Relaciones Exteriores.