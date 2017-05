Girardi revela que hombre que lo insultó es "dueño de franquicias de comida chatarra"

El senador PPD Guido Girardi identificó como Óscar Fuenzalida Calvo al hombre que la semana pasada lo insultó y lo amenazó a bordo de un avión.

Girardi explicó, mediante un comunicado, que el incidente ocurrió la noche del miércoles 3 de mayo a bordo de un avión de Latam en que él se dirigía a Guatemala para participar en un encuentro de la FAO y "explicar la experiencia chilena en la implementación de la Ley de Etiquetado Nutricional", de la cual es autor.

"Estando sentado (...), ya con cinturón abrochado, se acercó una persona en dos oportunidades y de manera inesperada y totalmente descontrolada me insultó y amenazó con golpearme. Los demás pasajeros denunciaron la agresión al piloto del avión", explicó Girardi, quien preside la Comisión de Salud de la Cámara Alta.

"Me llamó la atención que fueran el agresor y su pareja quienes grabaran y luego subieran las imágenes a las redes sociales. Pero no me sorprendió cuando, a través de diversos medios, me enteré que el agresor era Óscar Fuenzalida Calvo, dueño de franquicias de Doggis, Mamut, Juan Maestro, Popeye y de otros locales de comida chatarra que hay en Chile", indicó.

Las razones de la molestia

El legislador afirmó que "estas empresas han sido afectadas por la Ley de Etiquetado, dado que no pueden hacer publicidad a sus productos en TV, venderlos en colegios o usar 'ganchos'".

A los empresarios del sector "también les incomoda la próxima futura exigencia reglamentaria que obligará a poner los rótulos de Alto en sal, grasa, azúcar y calorías en todos los alimentos de comida rápida preparados y consumidos en el punto de venta", comentó.

"Otra razón de la molestia del empresario de Doggi's es mi posición contraria a que la beca Junaeb - un subsidio estatal- se utilice para proporcionar comida chatarra, así como que la adjudicación de su manejo este ligada a la obligación de ofrecer menús alternativos de comida saludable", analizó el vicepresidente del Senado.

"Intento de amedrentar"

"He tenido algunos desencuentros con la élite y tengo plena conciencia de la distancia, muchas veces justificada, que la ciudadanía tiene con la política. Pero es primera vez que enfrento una situación gobernada por la violencia y por el odio y con un claro intento de intimidación y desacreditación. Esta persona no intentaba representar un descontento ciudadano 'indignado', sino que manifestaba, de la peor manera posible, la defensa de los intereses de su negocio", acusó el senador.

"Es muy grave que personas como este empresarios, que se saben económicamente poderosos, intenten establecer un modelo de convivencia donde se utilice la violencia para alcanzar sus objetivos y se busque amedrentar a quienes impulsamos políticas públicas en beneficio de las personas y que además, como sucede con la ley de comida chatarra, son internacionalmente valoradas como uno de los modelos más exitosos para enfrentar la mayor pandemia del siglo XXI: la obesidad y las patologías derivadas de ella como los infartos, los accidentes vasculares y el cáncer", remató.

El senador cerró reafirmando su "compromiso de defender la salud de los chilenos, en particular de los niños y mi disposición al diálogo y trabajo colaborativo para erradicar la desigualdad, los abusos y la violencia".