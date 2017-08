Senador Harboe criticó dichos de Guillier contra el Tribunal Constitucional

El senador PPD Felipe Harboe, presidente de la comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, rechazó lo que -según dijo- fue una denostación por parte del senador y candidato presidencial Alejandro Guillier al Tribunal Constitucional (TC).

En la previa del fallo del sobre el proyecto de despenalización de la interrupción del embarazo en tres causales, la carta presidencial del PR, PS, PC, PPD, IC y MAS afirmó que el organismo "no ofrece ninguna garantía de legitimidad", según consignó el diario La Tercera.

El periodista agregó que la entidad "se cuotea políticamente y no está representada la intelectualidad".

Ante estas declaraciones, Harboe planteó que "denostar al TC, a sus ministros, me parece que es altamente inconveniente, entonces yo hago un llamado también a todos los candidatos presidenciales a no usar las institucionalidad publica como elemento de campaña".

"Creo que tenemos que hacer modificaciones institucionales, pero tenemos que hacerlas con seriedad", indicó el senador PPD.

Las declaraciones de Guillier "no las comparto, creo que puedo tener diferencias respecto de las actuales competencias que tiene que tener un TC, pero de ahí a hacer una descalificación de sus integrantes a mi no me parece, creo que hay que ser muy cuidadoso y respetuoso de los integrantes de cada institución", concluyó.

A la espera del destino de uno de los proyectos más emblemáticos de la Presidenta Michelle Bachelet, la vocera Paula Narváez informó que "el Gobierno espera y está confiado -y no tendría por qué no ser de esa manera- que las resoluciones del TC se van a ajustar y van a tener todos los argumentos basados en derecho".

"Reitero que lo prudente a hacer aquí es esperar el fallo del TC y nos referiremos a él en el momento en que lo conozcamos", agregó la portavoz de La Moneda.