Senador RD: El movimiento de José Antonio Kast reivindica las violaciones a los DD.HH.

El senador de Revolución Democrática Juan Ignacio Latorre, único representante del Frente Amplio en la Cámara Alta, aseguró este lunes en Cooperativa que el movimiento político presentado la semana pasada por José Antonio Kast "reivindica las graves violaciones a los derechos humanos (ocurridas) en Chile".

"Hay un movimiento naciente, que es el de José Antonio Kast, y hay vínculos cercanos con gente de la UDI que apoya ese movimiento, que es un movimiento claramente pinochetista, que reivindica al pinochetismo, que reivindica las graves violaciones a los derechos humanos en Chile, que es de extrema derecha, y ese movimiento ha tenido mucha prensa; va en alza", afirmó Latorre en conversación con El Primer Café de Cooperativa.

El ex militante gremialista y ex candidato presidencial lanzó el jueves último "Acción Republicana", evento en medio del cual se tomó una fotografía que durante el fin de semana provocó alta controversia.

En ésta aparece junto a un adherente que viste una polera con la frase "Pinochet's Helicopter Tours"; diseño que se burla de los "vuelos de la muerte" cometidos por la dictadura: el lanzamiento al mar, desde helicópteros, de las víctimas de la represión.

Kast respondió anoche asegurando que condena "absoluta y categóricamente" el mensaje de esa polera, y que lo considera "una burla cruel, inhumana e inaceptable".

"Me saque cientos de fotos y no me di cuenta de la imagen de la polera", explicó en Twitter, junto con un breve video que muestra el instante en que fue tomada la instantánea.

Como pueden ver en el video, las personas pasaban y mas que un saludo y breve conversación, se tomaba la foto y en este caso, nunca me di cuenta de cómo estaba vestido. Si me daba cuenta, no me habría tomado la foto. pic.twitter.com/hECb64nSHd — José Antonio Kast (@joseantoniokast) 23 de abril de 2018

El episodio fue, de todos modos, resaltado esta mañana en El Primer Café de Cooperativa por Latorre: "Veíamos en la prensa el fin de semana que (Kast) salía sacándose fotos con personajes que aparecían muy sonriente con camisetas –que parecían una humorada- con helicópteros tirando gente al mar; diciendo algo como: 'Éste es el tour de Pinochet'", repudió el congresista, destacando además que el jueves el ex aspirante a La Moneda "estaba al lado de un torturador como (Cristián) Labbé".

"Incitación al odio"

El legislador RD acusó además que José Antonio Kast "todo el rato está discriminando a migrantes, discriminando a (los) mapuche, quiere militarizar La Araucanía", y señaló que "eso es incitación al odio" y, por ende, merecería sanciones.

"Miremos la experiencia internacional: en nombre de la libertad de expresión crecen movimientos como el de Le Pen (Frente Nacional, de Francia), el de Trump en Estados Unidos o el de Berlusconi en Italia, y los medios de comunicación son corresponsables de aquello: inflan, inflan e inflan esos movimientos, en muchos casos nacionalistas, entonces ojo con eso: yo creo que la libertad de expresión tiene límites", advirtió Juan Ignacio Latorre.