Director negó que Impuestos Internos conceda "privilegios" a los poderosos

El director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza, rindió este jueves la cuenta pública del organismo y, en este marco, reivindicó la labor realizada en medio de los escándalos de las platas políticas, que lo ha enfrascado incluso en polémicas públicas con la Fiscalía.

Barraza defendió que el Servicio mantenga la exclusividad de la acción penal ante casos de delitos tributarios y negó que decisiones como la no presentación de querellas respecto de ciertos políticos o empresas implique la concesión de "privilegios" para los más poderosos del país.

"Debe seguir siendo excepcional la presentación de querellas ante los tribunales penales en los casos de delitos tributarios y no porque –como se ha señalado- estemos privilegiando a los contribuyentes con mayores recursos en desmedro de los que no los tienen. No es así", señaló el director.

[AHORA] Nuestro Director, Fernando Barraza, inicia Cuenta Pública 2017 pic.twitter.com/7sRPNjLFNX — SII (@SII_Chile) 25 de mayo de 2017

"Al establecer una estrategia proporcional a la gravedad del incumplimiento tributario, donde la querella penal es el último eslabón de una cadena destinada a asegurar el cumplimiento, estamos, precisamente, protegiendo a los sectores con menos recursos y que más apoyo requieren", remarcó Barraza, que pidió cuidar el organismo y no someterlo a presiones.

La cuenta pública se rindió en dependencias de la Contraloría General de la República y a ella asistieron, entre otras autoridades, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés; y los presidentes del Senado y la Corte Suprema, Andrés Zaldívar y Hugo Dolmestch.