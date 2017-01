Fiscalía investiga listado con aportes de pesqueras del Biobío a políticos

El Ministerio Público investiga una serie de documentos incautados en septiembre pasado desde las oficinas de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) en Concepción en el marco de una indagatoria por eventual cohecho entre pesqueras y políticos, una arista del caso Corpesca.

Entre los documentos incautados apareció uno que podría ser clave en el futuro del trabajo de la Fiscalía, el cual podría hacer presumir la existencia de posibles aportes de las pesqueras a dirigentes de partidos políticos oficialistas y de oposición, según publicó La Tercera.

El documento en cuestión, sin membrete ni firma, es una hoja que combina apellidos de supuestos dirigentes políticos, nombres de pesqueras asociadas a Asipes y montos de dinero que, en total, se acercan a los 100 millones de pesos.

En él están los nombres de las empresas Blumar, Alimar, Biobío, Camanchaca, Food Corp, Landes, Bahía Coronel y Mar Pacífico, mientras que los nombres incluidos son: Sabag, Melero, Ortiz, García Huidobro, Campos, Ulloa, Sauerbaum, Tomás Fuentes, Sergio Ruiz, Anabalón, Von Vander, Pavez, Armstrong, Gabriel Torres, Norambuena, Hugo Arancibia, Bobadilla y Gastón Saavedra. Los montos van desde los 500 mil a los 8 millones de pesos.

Los fiscales a cargo de la investigación, Julio Contardo y Ximena Chong, quienes según el periódico trabajan con la hipótesis de existen pagos de pesqueras a políticos, solicitaron autorización para levantar información con los aportes reservados al Servel.

Esto fue autorizado, y de forma inédita, el Servel detalló al Ministerio Público los montos que cada empresa entregó a cada candidato, aunque es una información que está bajo reserva en la indagatoria.

En ese sentido, el Ministerio Público apunta a que en la lista estarían mencionados los siguientes políticos: Hosaín Sabag (ex senador DC del Biobío), Patricio Melero (diputado UDI por Pudahuel), Álvaro Ortiz (alcalde DC de Concepción), Alejandro García Huidobro (senador UDI por la Región de O'Higgins), Cristián Campos (diputado PPD por el Biobío), Jorge Ulloa (diputado UDI por Talcahuano), Frank Sauerbaum (ex diputado RN en Biobío), Cristián Monckeberg (diputado RN por Las Condes), Tomás Fuentes (ex concejal RN en Las Condes), Sergio Ruiz (candidato a concejal independiente pro RN en San Carlos), Rodrigo Anabalón (alcalde RN en Chiguayante), Carlos Larraín (ex senador RN), Felipe von Unger (concejal UDI por San Miguel), Máximo Pavez (concejal UDI en Conchalí), Emilio Armstrong (ex candidato UDI a alcalde de Concepción), Gabriel Torres (ex concejal RN en Hualpén), Iván Norambuena (diputado UDI por el Biobío), Hugo Arancibia (ex candidato PS a concejal en Talcahuano), Sergio Bobadilla (ex diputado UDI por el Biobío) y Gastón Saavedra (alcalde PS de Talcahuano).

Otros dos listados

En la misma incautación, la PDI también accedió a algunas fotocopias de correos electrónicos entre los que figura uno firmado con las iniciales LFMA (Luis Felipe Moncada Arroyo, presidente de Asipes), fechado el 11 de octubre de 2012, en cuyo interior dice: "Renato: Listado definitivo aportes. Total $ 16.620.154".

Además, cuenta con una lista personas que fueron candidatos a concejales, junto a un monto señalado en cifras y letras ("1mm" por ejemplo) y algunos RUT.

El listado luego está escrito así: "Karla Méndez Arriagada, Til Til, 0.5 mm. Julio Arnado, Til Til 0.5 mm. Daniel Escobar, Quinta Normal, 2 m. Antonio Neme, Maipú, 1.5 m. Julio Pauvif, Cerro Navia, 0.5 m. Oscar Ordenes, Cabrero, 1m. Sergio Ruiz, San Carlos, 1m. Jaqueline Pacheco, Cobquecura, 1m. Henry Campos, Talcahuano, 5.220.154. Felipe von Unger, San Miguel, 0.5 mm. Máximo Pavez, Conchalí, 0.5 mm. Rodrigo Anabalón, Chiguayante $ 2.400.000". En los tres últimos casos aparece la palabra "listo" junto a sus cifras.

Desde Asipes prefirieron no hacer comentarios a recomendación de sus abogados, señaló La Tercera.

Mientras que otro de los documentos incautados cuenta con una nómina de siete candidatos ligados a la actual oposición y que compitieron en 2013 por escaños parlamentarios.

El listado posee el título "Camanchaca", y se lee una cifra en pesos inicial que se expone como: "Total: $ 33.898.132". Luego aparecen nombres, montos, RUT y lugar de campaña, cuyo contenido íntegro es:

"Luis Santibáñez, core, $ 898.132. Jacqueline van Rysselberghe, Senado VIII Región Costa, cicunscripción 12, $ 5.000.000. Sergio Bobadilla, diputado distrito 45, Biobío, $ 4.000.000. Frank Sauerbaum, diputado distrito 16 RM (sic), $ 5.000.000. Patricio Melero, diputado distrito 16, RM, $ 9.000.000. Daniel Contesse, Senado VIII Región Costa, circunscripción 12, $ 5.000.000. Iván Norambuena, distrito 46, Biobío, $ 5.000.000".

Quienes conocen detalles de la pesquisa aseguran que estos montos están vinculados a aportes vía Servicio Electoral, culmina el periódico.