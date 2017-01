Navarro y listado con presuntos aportes de pesqueras: "El tiempo ha revelado la verdad"

El senador Alejandro Navarro (PAIS) dijo que el "tiempo le ha dado la verdad" respecto a la presencia de las pesqueras en el Parlamento y que los recientes hallazgos en la investigación del Ministerio Público sobre los aportes irregulares en el marco Corpesca apoyan su postura.

La Fiscalía indaga una hoja, parte de una serie de documentos incautados a la Asociación de Industriales Pesqueros del Biobío (Asipes), en que la aparecen apellidos de supuestos dirigentes políticos, nombres de pesqueras asociadas a la organización y montos de dinero que, en total, se acercan a los 100 millones de pesos

"Yo me limité a señalar que sería bueno que los parlamentarios que recibieron platas de las pesqueras lo revelaran, a fin de poder saber si en la Ley de Pesca hubo influencia de las pesqueras en su votación. Eso provocó la ira de mis pares y, por lo tanto, me destituyeron" como vicepresidente del Senado, recordó Navarro.

"El tiempo ha revelado la verdad, sí hubo plata de las pesqueras en el Parlamento y yo espero que a los fiscales no les tiemble la mano a la ahora de actuar, y quienes han actuado de mala forma deben ser sancionados", añadió.

Según el Ministerio Público, en la lista estarían mencionados los siguientes políticos: Hosaín Sabag (ex senador DC del Biobío), Patricio Melero (diputado UDI por Pudahuel), Álvaro Ortiz (alcalde DC de Concepción), Alejandro García Huidobro (senador UDI por la Región de O'Higgins), Cristián Campos (diputado PPD por el Biobío), Jorge Ulloa (diputado UDI por Talcahuano), Frank Sauerbaum (ex diputado RN en Biobío), Cristián Monckeberg (diputado RN por Las Condes), Tomás Fuentes (ex concejal RN en Las Condes), Sergio Ruiz (candidato a concejal independiente pro RN en San Carlos), Rodrigo Anabalón (alcalde RN en Chiguayante), Carlos Larraín (ex senador RN), Felipe von Unger (concejal UDI por San Miguel), Máximo Pavez (concejal UDI en Conchalí), Emilio Armstrong (ex candidato UDI a alcalde de Concepción), Gabriel Torres (ex concejal RN en Hualpén), Iván Norambuena (diputado UDI por el Biobío), Hugo Arancibia (ex candidato PS a concejal en Talcahuano), Sergio Bobadilla (ex diputado UDI por el Biobío) y Gastón Saavedra (alcalde PS de Talcahuano).

Ante esta situación, el secretario general de la UDI, Pablo Terrazas, destacó que "son aportes hechos de manera legal por el Servel y son aportes reservados, por lo tanto los candidatos no pueden saber quiénes le dan aportes o no. Así es el sistema".

"Hay que poner las cosas en su contexto. Aquí lo que hay es una investigación del Ministerio Público que quiere ver si esos aportes se condicen, aparentemente, con alguna investigación que se está haciendo", agregó Terrazas.

Pescadores piden anular Ley de Pesca

Por su parte, el presidente del Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp), Jorge Bustos, llamó a anular la Ley de Pesca.

"Con respecto al señor Patricio Melero toda la vida ha estado en la comisión Pesca. Es un parlamentario de Santiago que defendía con mucha pasión el sector industrial, hoy día ya se revela, con antecedentes efectivos, que detrás de esto no era una situación de hacerlo por cariño, por un sector, sino que simplemente habían platas de por medio", resaltó Bustos.

"Todos aquí, lamentablemente, entran en este tipo de situaciones y me imagino que debe traer alguna consecuencia, por lo menos anular esta ley, lo que venimos planteando hace mucho tiempo", agregó el dirigente.

El Ejecutivo ya descartó anular la Ley de Pesca y sólo apuesta por introducir indicaciones a la norma, como recalcó la vocera del Gobierno, Paula Narváez.

"Lo que se está llevando adelante son una serie de conversaciones, que lleva el Ministerio de Economía con los distintos actores involucrados en torno a la actividad de la pesca, justamente para analizar posibles indicaciones a esa ley. Así que creemos que ese es un trabajo que tiene que seguir realizándose", sostuvo la ministra.