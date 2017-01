Walker: No hay ilegalidad en apoyo que pedí para que familia de Iván Fuentes pudiera comer

El senador de la DC por Aysén, Patricio Walker, destacó la decisión de la Corte de Apelaciones de Coyhaique que lo sobreseyó en la investigación del denominado caso Fipes, una arista del caso Corpesca que indagaba el financiamiento ilegal de campañas políticas.

Esto debido a la solicitud de recursos para financiar la campaña parlamentaria del diputado independiente y quien fuera líder de los pescadores de Aysén en las protestas que se desarrollaron en la región, Iván Fuentes.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el parlamentario reafirmó que actuó de buena fe y por una buena causa, la cual fue el apoyo para que Fuentes pudiera llegar al Congreso.

"Estoy tranquilo, estoy satisfecho, la Corte de Apelaciones de Coyhaique determinó de manera categórica mi absoluta inocencia frente a las imputaciones que se me hicieron. Tengo la absoluta convicción de haber actuado de buena fe, por una buena causa, ayudar a que un pescador artesanal, el primer pescador artesanal llegase a la Cámara de Diputados en la historia de Chile", aseveró el parlamentario.

"La Corte de Apelaciones de Coyhaique dijo que acá no se ha cometido ninguna ilegalidad, porque, nunca se olviden, que el apoyo que pedí para la familia de Iván Fuentes, para que pudiera comer, él tiene siete hijos y uno de ellos tiene una enfermedad irreversible e incurable (...) Una persona que tenía siete hijos y que me dijo claramente que si no tenía recursos para alimentar a su familia, él no podía ser candidato", enfatizó el legislador.

Este caso surge luego de una investigación del programa "Informe Especial", el cual reveló los aportes entregados por la Federación de Industrias Pesqueras del Sur Austral (Fipes) otorgó financiamiento a Fuentes a través de pasajes y estadías para acudir a las discusiones en materia de Pesca en el Congreso y también un aporte que recibió entre 2012 y parte de 2013, luego que Walker solicitara a Rodrigo Azócar, asesor de la Corfapa (Consejo de los Fiordos y Archipiélagos de Aysén), entidad que presidió Fuentes, aportes para que este pudiera asumir su candidatura parlamentaria.

"Cuando hice esa petición se la hice a una persona natural (Rodrigo Azócar), un profesional de la región, y con quien conversó esa persona no fue un tema del cual yo fuera informado, tal como él lo reconoció. Todos los que han declarado están de acuerdo en los hechos, y por lo tanto si los hechos están probados, lo que la Corte definió que no hay delito", aseveró Walker.

"Les salió el tiro por la culata"

El parlamentario además acusó un intento por matarlo políticamente, junto al diputado Fuentes, por medio de una operación política, lo cual finalmente no fructificó.

"A los que trataron de matarnos políticamente, porque estoy convencido que todo esto nace de eso, estamos en año de elecciones senatoriales, hay personas que tienen aspiraciones de la región que nos han desacreditado permanentemente durante muchos años", declaró el senador por Aysén.

"No soy ingenuo, el pendrive que llegó a TVN no llegó en un OVNI, hubo detrás de eso gente que saqueó correos, que armó una operación política de inteligencia y la gente de la región de Aysén se convenció que aquí hubo una operación política para defender intereses económicos de los dueños de embarcaciones de la Región del Biobío", añadió.

Asimismo, dijo que pese a que esto pudo suponer un alto costo político para él, Walker consideró que a quienes lo acusaron les salió el "tiro por la culata".

"Lo que en el corto plazo pudo ser un costo político importante, ahora se ha transformado en algo muy distinto, de alguna manera les salió 'el tiro por la culata' a los que trataron de matarnos. Nunca han logrado vencernos, a mí por lo menos, al senador Horvath tampoco, y a Iván Fuentes por una elección, y por lo tanto trataron de sacarnos por secretaría y no lo lograron", enfatizó.

Aborto: "El día que vote daré a conocer mi decisión"

Finalmente, respecto al tema de la despenalización del aborto por tres causales, cuya idea de legislar fue aprobada el lunes en la comisión de Constitución del Senado, iniciativa que genera ciertas discrepancias y diferencias en la DC, Walker no quiso explicitar cual será su votación.

"Se lo voy a contestar el día que vote", manifestó el parlamentario, quien añadió que no ha tenido la oportunidad de ir a las comisiones de Salud y Constitución donde se ha discutido el tema a fondo, pero que revisará las actas para dar una opinión más acabada.

"El día de la votación, tal vez un poquito antes, pero quiero primero estudiar lo que ha sido el debate, voy a dar a conocer mi decisión", enfatizó.